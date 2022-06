Russia, Navalny è stato trasferito in una prigione di massima sicurezza ignota

Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, non si trova più nella colonia penale Ik-2 di Pokrov, nell’oblast di Vladimir: è stato trasferito segretamente in un carcere di massima sicurezza. Lo ha reso noto martedì il suo avvocato. Il team legale e i più stretti collaboratori hanno dichiarato di non essere stati informati in anticipo del suo trasferimento e di non sapere in quale prigione Navalny si trovi ora. «Oggi è stato detto che Navalny non era più detenuto lì; è stato trasferito in una colonia di massima sicurezza, ma non ci è stato detto quale», ha spiegato l’avvocato Olga Mikhailova parlando all’agenzia di stampa Tass. «Si diceva che sarebbe stato trasferito nella colonia penale di alta sicurezza IK-6 ‘Melekhovo’, ma è impossibile sapere quando (e se) arriverà effettivamente lì», ha twittato la portavoce Kira Yarmysh. «Il problema non è solo il trasferimento, già spaventoso, in una prigione di massima sicurezza», ha aggiunto Yarmysh. «Finché non sappiamo dove si trova Alexei è uno scontro impari con un sistema che ha già cercato di ucciderlo. Ora la nostra priorità è localizzarlo il prima possibile».

Алексея Навального увезли из ИК-2.

Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного".

Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут – мы не знаем. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 14, 2022

Navalny e le nuove accuse di estremismo

Navalny a febbraio 2021 era stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione dopo essere tornato in patria reduce da un avvelenamento con agenti nervini che aveva curato in Germania di cui ha sempre incolpato il presidente Vladimir Putin. Il suo arresto aveva sollevato proteste in tutto il Paese represse con la violenza. Durante l’estate la Russia ha dichiarato fuori legge i suoi network politici in quanto organizzazioni “estremiste” e da allora la maggior parte dei suoi alleati e collaboratori è fuggita all’estero. Dopo la condanna a nove anni per frode e oltraggio alla Corte, il mese scorso, era stato nuovamente accusato di “estremismo” e di “incitamento all’odio” contro le autorità e potrebbe rimanere in prigione per altri 15 anni. A suo carico è stata infatti aperta una nuova indagine per “aver creato un gruppo estremista per alimentare l’odio contro funzionari e oligarchi” e aver tentato di organizzare manifestazioni non autorizzate.