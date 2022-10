Navalny resta in carcere: confermata la condanna a nove anni

Alexey Navalny resta in carcere con una condanna di 9 anni. L’attivista è una voce dissidente contro Putin, ma le accuse a suo carico sarebbero di frode e oltraggio alla corte. La Seconda Corte di Cassazione della Giurisdizione Generale russa ha confermato la sentenza in appello che ha condannato Navalny a maggio 2022. L’attivista è in carcere da gennaio 2021, quando era tornato in Russia dalla Germania. Infatti, l’uomo sarebbe stato avvelenato in aereo e in Germania si è salvato in extremis grazie al ricovero ospedaliero. Poi, aveva scelto di continuare la sua battaglia in Russia.

La conferma della condanna in Russia

Dopo una prima condanna a 2 anni e mezzo, a marzo era arrivata la condanna più aspra a 9 anni. Le accuse sono di aver rubato i fondi della sua Fondazione Anticorruzione e di aver oltraggiato la corte. Le accuse non avrebbero fondamento, ma avrebbero una matrice politica secondo gli organismi internazionali. Per un periodo inferiore ai 2 mesi, Navalny è stato costretto a vivere nella cosiddetta cella di punizione. L’ultima volta, questa modalità sarebbe arrivata per non aver voluto lavare una recinzione. Questo avrebbe comportato a 14 giorni di carcere duro, vicinissimo al precedente periodo di 12 giorni.

In quel caso, l’attivista aveva condannato la mobilitazione per il conflitto in Ucraina durante un’udienza. In più, l’attivista sarebbe rimasto in isolamento per tre giorni lo scorso agosto solo per un bottone slacciato.

La vicenda dell’attivista russo

La vicenda dell’attivista russo risale al 2005, quando, dopo aver militato nelle file del partito liberale, fonda un suo movimento di protesta. Nel 2007 sarà anche fondatore di un altro movimento, chiamato Persone. Da quel momento, attraverso il suo blog, diventa voce del dissenso contro Putin. Nel 2011 crea la sua Fondazione Anticorruzione, che pubblica documenti che dimostrano il malaffare tra persone importanti. La fondazione è attiva e ha circa 4 milioni di iscritti su YouTube. Nel 2013 viene condannato per appropriazione indebita nei confronti di una ditta di legname, dopo le proteste per presunti brogli a cui aveva partecipato nel 2011.

Altra accusa e altra condanna nel 2014. Le condanne contro l’attivista si susseguono finché, nell’agosto 2020, l’uomo si sente male in aereo. Questo compie un atterraggio di emergenza. L’attivista viene curato in Germania. Il 17 gennaio decide di tornare in Russia e viene subito arrestato.