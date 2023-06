Naufragio di migranti in Grecia, i sopravvissuti: «C’erano cento bambini nella stiva»

A pochissime ore di distanza dall’ennesima strage di migranti che ha colpito il Mar Mediterraneo, i sopravvissuti al naufragio avvenuto ieri a sud della città di Pylos avrebbero parlato alle autorità che li hanno soccorsi delle terribili condizioni in cui sono stati costretti a viaggiare, alla disperata ricerca di salvezza.

Naufragio di Pylos, parlano i sopravvissuti: «C’erano cento bambini nella stiva»

Chi tra i migranti sul peschereggio affondato ha avuto la fortuna di non essere inghiottito dalle onde ha raccontato di scene apocalittiche. Come riportanto alcuni media greci, un medico dell’ospedale di Kalamata ha riferito di aver parlato con un uomo che gli avrebbe raccontato di come nelle stive della nave ci fossero almeno cento bambini. La notizia, ad ogni modo, non è ancora stata confermata dalle autorità locali, che per ora non hanno chiarito nemmeno il numero preciso delle persone sulla nave. Per la Guardia Costera sull’imbarcazione c’erano 400 persone. Per altre fonti citate dalle agenzie stampa greche pare ce ne fossero molte di più, forse 600 o addirittura 750.

Il bilancio è per ora già di per sé molto drammatico. Sono infatti almeno 78 le persone morte nel disastro, a centinaia i dispersi in mare. Alarm Phone, nel frattempo, ha denunciato le autorità greche, che a quanto pare avevano ricevuto un avviso riguardo all’arrivo dei migranti. In un comunicato, l’organizzazione ha dichiarato: «Ieri avevamo avvisato la Guardia Costiera ellenica alle 16:53 per questa imbarcazione in difficoltà, poiché le persone ci avevano chiamato per chiedere aiuto. Le autorità greche, e sembra anche quelle italiane e maltesi, erano già state allertate diverse ore prima. Le autorità greche e le altre europee erano ben consapevoli di questa nave inadeguata e sovraffollata. Non è stata avviata un’operazione di salvataggio».

Tre giorni di lutto nazionale in Grecia

Il primo ministro ad interim, Ioannis Sarmas, ha annunciato un lutto nazionale in Grecia a partire da oggi, giovedì 15 giugno. Il cordoglio in Grecia per le vittime della tragedia durerà per i prossimi tre giorni.