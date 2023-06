Nato, al via maxi esercitazione: obiettivo prepararsi a un conflitto in Europa

Lunedì 12 maggio prenderà il via in Germania la più grande esercitazione di sempre della Nato, la Air Defender 2023, che vedrà la partecipazione di 250 aerei militari provenienti da 25 Paesi. Durante l’esercitazione verrà simulato uno scenario dell’articolo 5 della Nato: difesa collettiva ad attacco e tentativo di invasione da parte di un nemico a uno dei membri dell’Alleanza Atlantica.

«Le forze di 25 nazioni sono pronte a lanciare questa esercitazione militare lunedì», ha affermato il capo dell’aeronautica tedesca, il tenente generale Ingo Gerhartz, nel corso di una conferenza stampa. All’esercitazione militare difensiva, che si terrà dal 12 al 23 giugno, parteciperanno Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria, Regno Unito e Stati Uniti, che da soli hanno inviato in Germania oltre 100 aerei, tra cui figurano anche i nuovi F-35, capaci di volare a duemila chilometri orari, sono idonei all’attacco nucleare con le bombe B61-12. Alla più grande esercitazione militare mai effettuata dal 1949, anno della fondazione della Nato, parteciperanno anche due membri esterni: Svezia e Giappone.

LEGGI ANCHE: L’apertura di un ufficio Nato in Giappone e le nuove polemiche sull’allargamento

Per le operazioni il governo tedesco ha messo a disposizione basi militari in quattro diverse zone del Paese: i partecipanti si eserciteranno in operazioni aeree composite in aree di addestramento sopra il territorio tedesco, volando anche a bassa quota su campagne e città e tagliando anche i cieli di Repubblica Ceca e Paesi Bassi. I jet da combattimento – come Eurofighter e Tornado – condurranno poi missioni di andata e ritorno negli Stati baltici e in Romania. «Insieme ai nostri alleati stiamo dimostrando di poter difendere rapidamente ed efficacemente il territorio dell’Alleanza», ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Boris Pistorius.