I rapporti tra Ucraina e Nato e le conseguenze sulla guerra

Le armi sono la strada per la pace. Così il segretario della Nato Jens Stoltenberg al recente Forum economico di Davos ha ripetuto il mantra dell’Alleanza Atlantica, a cui si affiancano Unione europea e G7, secondo cui le sempre maggiori forniture militari all’Ucraina sono la via per terminare il conflitto scoppiato su larga scala quasi un anno fa con l’invasione russa dell’ex repubblica sovietica.

Secondo la Nato e Kyiv le trattative passano dalla sconfitta di Putin sul campo

Secondo la Nato e l’Occidente Vladimir Putin deve essere prima sconfitto sul campo, poi ci saranno le trattative per quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una “pace giusta”. Le truppe del Cremlino devono ritornare ai confini non solo del 2022, ma a quelli precedenti al 2014, prima cioè che occupassero la Crimea e metà Donbass. Le nuove forniture di armi decise al vertice di Rammstein sono propedeutiche a quella che sarà la campagna di primavera-estate, per cui secondo le dichiarazioni di Kyiv la guerra potrebbe finire entro quest’anno con la sconfitta russa e il ritiro anche dalla penisola sul Mar Nero annessa quasi nove anni fa.

Il ministro della Difesa Reznikov considera l’Ucraina «membro de facto dell’Alleanza»

Senza il supporto militare della Nato, 30 Paesi trainati dagli Stati Uniti, la guerra avrebbe probabilmente preso già un’altra piega: non si tratta solo di armi, ma del complesso di aiuti, dall’intelligence alla logistica, che l’Occidente ha messo a disposizione dell’Ucraina per fronteggiare la Russia. Armi e mezzi, tecnica e informazioni, ma anche uomini, non soldati che combattono direttamente sul campo, ma che consigliano, coordinano, addestrano, sia in Ucraina che nei rispettivi Paesi. Kyiv non è membro ufficiale dell’Alleanza, per cui le operazioni militari non sono gestite ufficialmente dalla Nato, ma pare esserlo di fatto, se non fosse appunto che dal Donbass alla Crimea a combattere sono gli ucraini. Qualche giorno fa il ministro della Difesa Olexsij Reznikov ha affermato che l’Ucraina è de facto un membro della Nato. Dall’inizio del conflitto Zelensky ha chiesto l’ingresso nell’Alleanza e lo scorso autunno è stata inoltrata la domanda ufficiale, supportata in primo luogo da nove Paesi che si sono espressi a favore, vale a dire le tre repubbliche baltiche, la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, il Montenegro e la Macedonia del Nord, tutti vecchi e nuovi avamposti degli Usa nella nuova Europa uscita dopo il crollo dell’Urss.

I passi di avvicinamento: dalla rivoluzione arancione alla guerra nel Donbass

A dire il vero i rapporti tra Ucraina e Nato nascono negli Anni 90, anche se sono fioriti soprattutto dopo la rivoluzione arancione del 2004, quando a Kyiv arrivò il filoccidentale Victor Yushchenko, poi spazzato via nel 2010 con il ritorno di Victor Yanukovich. Mentre il primo aveva spinto per avvicinarsi all’Alleanza, stoppato al vertice di Bucarest nel 2008 da Francia e Germania, il secondo fissò la neutralità militare dell’Ucraina (né con la Nato, né con Mosca) ancorandola alla Costituzione. Che fu però modificata dopo il cambio di regime del 2014 e l’arrivo a Kyiv di un presidente e di un governo filoccidentali. Da allora, in concomitanza con l’annessione russa della Crimea e l’avvio della guerra nel Donbass, partita come operazione antiterrorismo del governo ucraino per riportare ordine nel sudest sobillato da Mosca, è iniziata una cooperazione molto più stretta.

Il precedente dalla Georgia

La Nato ha sempre praticato la politica delle porte aperte nei confronti dell’Ucraina e di altre repubbliche ex sovietiche, come la Georgia. Le promesse però non si sono mai concretizzate, legate alle ovvie reazioni della Russia, che già nel 2008 aveva tracciato la linea rossa con la guerra dei cinque giorni nel Caucaso, scoppiata dopo gli attacchi ordinati dal presidente georgiano Mikhail Saakashvili nei territori indipendentisti di Ossezia del sud e Abcasia. La rivoluzione contro Yanukovich, giudicata dal Cremlino un colpo di stato, la guerra nel Donbass e il ritorno della Nato, ufficiale e non, in Ucraina negli anni della presidenza di Petro Poroshenko prima e di Zelensky dopo, hanno contribuito a fornire al Cremlino la giustificazione dell’invasione.

Perché l’Ucraina è destinata a rimanere in un limbo

Il resto è appunto storia recente, a partire dalle richieste utopiche di Putin prima di ordinare l’attacco in cui si chiedeva non solo la neutralità dell’Ucraina, ma il ritiro della Nato dai Paesi dell’Europa orientale, a quelle di Zelensky nei primi giorni del conflitto in cui chiedeva l’ammissione istantanea nell’Alleanza. La differenza la farà sempre, su entrambi i lati, l’Articolo 5 del Trattato, che lega i membri obbligandoli a intervenire direttamente in un conflitto se uno di essi viene attaccato. Il rischio di una guerra diretta tra Russia e Nato è troppo alto per tutti, un gioco a somma zero: ecco perché l’Ucraina rimane ancora nel limbo, nel quale è già stata lacerata e da cui sarà in ogni caso difficile uscire ricomposta e intatta.