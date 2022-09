Nations League, Ungheria-Italia stasera su Rai1: orario, arbitro e formazioni

Italia a caccia del primo posto nel Gruppo 3 di Nations League. Dopo il successo contro l’Inghilterra per 1-0 di venerdì scorso, la Nazionale di Roberto Mancini ha un’ultima occasione per conquistare le Final Four in programma nel giugno 2023. Al momento in testa al girone ci sono proprio gli avversari di oggi, guidati dal tecnico piemontese Marco Rossi, con 10 punti, due in più dell’Italia. Seguono le corazzate Germania con 6 punti e Inghilterra con 2 punti, già aritmeticamente retrocessa in Serie B. La partita di stasera 26 settembre sarà in diretta, come da tradizione, su Rai1 a partire dalle 20.45. Arbitro dell’incontro sarà il francese Benoit Bastien, con assistenti i connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Quarto uomo sarà Jérémie Pignard, mentre al Var siederanno Benoît Millot e Bastien Dechepy.

«Battere l’Inghilterra ci ha consentito di giocarci un posto alle Finals», ha detto Mancini in conferenza stampa. «Rispetto a venerdì voglio però una squadra più offensiva e cattiva». La vittoria a San Siro ha infatti scacciato i fantasmi della pesante sconfitta 5-2 in Germania nell’ultimo appuntamento della Nazionale dello scorso 14 giugno. Il successo contro gli inglesi però non deve distrarre gli Azzurri, che oggi se la vedranno con un avversario molto differente. «Ci saranno tantissime emozioni, ma vogliamo fare una grande gara», ha detto il tecnico dell’Ungheria Marco Rossi. «Siamo uniti e organizzati, la nostra forza è il collettivo». Poi anche un breve accenno al suo futuro: «Serie A? Se arrivasse un’offerta ci penserei, ma non mi chiamerà nessuno».

Ungheria-Italia, le probabili formazioni di stasera 26 settembre 2022 su Rai1

Qui Ungheria, occhio al talento di Szoboszlai

Forte del successo contro la Germania e dei 10 punti in classifica, l’Ungheria dovrebbe presentare contro l’Italia la squadra tradizionale. Per l’ultimo appuntamento di Nations League, Marco Rossi punterà ancora su Gulacsi fra i pali, mentre in difesa spazio al terzetto Orban, Lang e Attila Szalai. In mediana dovrebbero partire titolari Schafer e Nagy, con Fiola e Kerkez sulle corsie laterali. Gazdag affiancherà Szoboszlai, talento in forze al Lipsia, alle spalle dell’unica punta Adam Szalai. L’attaccante del Basilea è reduce dalla perla di tacco con cui ha steso la Germania di Flick.

Qui Italia, spazio agli ex Sassuolo Raspadori e Scamacca

Per la sfida decisiva contro l’Ungheria, Roberto Mancini dovrebbe conservare gli stessi 11 che hanno affrontato l’Inghilterra a San Siro. Nel 3-5-2 dell’Italia, davanti a Donnarumma ci saranno Toloi e Bonucci al fianco di Bastoni, che dovrebbe far rifiatare Acerbi. A centrocampo ancora conferme per Barella, uscito visibilmente stanco contro i britannici venerdì scorso, al fianco di Jorginho e Pobega. Sugli esterni dovrebbero partire dal primo minuto Di Lorenzo a destra e uno fra Dimarco ed Emerson a sinistra. Davanti spazio all’ex coppia del Sassuolo Raspadori, match winner di venerdì scorso, e Scamacca. Per l’ultima di Nations League probabile però un impiego anche di Gnonto, potenziale sorpresa dal primo minuto.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All.: Rossi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Raspadori, Scamacca. All.: Mancini.