Nations League, Spagna-Italia: orario, arbitro e probabili formazioni

Archiviata la stagione dei club, torna in campo la Nazionale italiana di calcio. Stasera 15 giugno, in diretta alle 20.45 su Rai1, gli Azzurri affronteranno la Spagna nella semifinale di Nations League. Allo stadio De Grolsch di Enschede, casa del Twente, l’Italia cercherà di raggiungere in finale la Croazia, che ieri sera ha battuto 4-2 i padroni di casa dell’Olanda ai tempi supplementari. Per gli uomini del ct Roberto Mancini sarà una rivincita della passata edizione nel 2021, quando le Furie Rosse ci costrinsero alla finaline per il terzo e quarto posto. Arbitro della partita sarà lo sloveno Slavko Vinčić, coadiuvato dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Quarto uomo sarà il bosniaco Irfan Peljto, al Var opereranno gli sloveni Nejc Kajtazovic e Matej Jug.

«Siamo alle Final Four di Nations League per il secondo anno consecutivo», ha dichiarato al sito ufficiale della Uefa il ct Mancini. Ha poi sottolineato il periodo positivo del calcio italiano, ricordando le tre finali europee di Inter, Fiorentina e Roma in cui hanno militato tanti calciatori azzurri. «È mancata solo un po’ di fortuna, così come per l’Under 20 al Mondiale di categoria». Il commissario tecnico della Nazionale ha anche ricordato la forza della Spagna che, nonostante stia attraversando un cambio generazionale, vanta grandi giocatori di talento. «Siamo pronti per arrivare in finale», ha invece precisato il ct della Roja Luis de la Fuente. «Alleno ogni volta come se fosse la mia ultima partita». La Spagna spera infatti di sollevare per la prima volta il trofeo, sfuggito due anni fa nella finale contro la Francia campione del mondo in carica.

Nations League, Spagna-Italia: le probabili formazioni della semifinale

Qui Spagna, in dubbio i reduci della finale di Champions League

Probabile 4-2-3-1 per la Spagna de la Fuente, che dovrebbe confermare il modulo visto alle qualificazioni per Euro 2024. Davanti al portiere Kepa ci saranno verosimilmente Nacho e LeNormand, preferito al centrale del City Laporte di ritorno dai festeggiamenti per il Triplete. Sulle corsie laterali fiducia ai veterani Carvajal e Jordi Alba, mentre in mediana dovrebbero agire Rodri e Merino. In attacco spazio a Morata, che vanterà il supporto di Asensio e dei giovani talenti del Barcellona Gavi e Ansu Fati.

Qui Italia, Mancini punta su Zaniolo al posto di Chiesa

Ancora qualche dubbio per Roberto Mancini, che dovrebbe decidere l’11 titolare a pochi minuti dal fischio di inizio. Davanti a Donnarumma, confermato tra i pali, dovrebbero giocare Acerbi, favorito su Bonucci, e Toloi al posto dell’influenzato Bastoni. A destra ci sarà il capitano del Napoli campione d’Italia Di Lorenzo, mentre a sinistra spazio per Spinazzola. Cabina di regia solidamente in mano a Jorginho, mentre Barella e Verratti agiranno da mezzali. In attacco tornerà titolare Immobile, con Zaniolo a sinistra e Raspadori sulla fascia opposta. Panchina per Chiesa e l’oriundo Retegui, autore di due reti nelle due precedenti partite.

SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, LeNormand, Nacho, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata. Ct: De la Fuente

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct: Mancini