Nations League, Spagna-Francia: formazioni, orario e dove vedere la partita

Una partita vibrante, giocata a ritmi molto alti, con la Spagna che proverà a fare la partita mantenendo il possesso palla, mentre la Francia aspetterà, pronta a colpire con le ripartenze in velocità. Pronosticando qualcosa si rischia sempre di sbagliare, ma tutto lascia supporre che Spagna-Francia, finale di Nations League in programma il 10 ottobre allo stadio Meazza di Milano, non si discosterà molto da questo canovaccio. In cui sarà la qualità (che non manca) dei protagonisti a fare la differenza. Le cose da sapere sul match.

Spagna-Francia, le probabili formazioni

I ct Luis Enrique e Deschamps non dovrebbero apportare grandi novità alle formazioni che hanno battuto Italia e Belgio nelle due semifinali. La Spagna, con Ferran Torres recuperato, schiererà un tridente formato anche da Sarabia e Oyarzabal. A centrocampo confermatissimo il giovanissimo Gavi (classe 2004), affiancato dagli esperti Busquets e Koke. Per quanto riguarda la Francia, da capire se Theo Hernandez, andato in gol contro il Belgio, partirà dall’inizio, oppure se Deschamps opterà per un undici più conservativo. Il ct dei Galletti cambierà sicuramente un giocatore a centrocampo: è Tchouaméni il favorito numero uno per prendere il posto di Rabiot, positivo al Covid. In attacco, la certezza rappresentata dal tridente formato da Mbappé, Griezmann e Benzema.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Martinez, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Koke; Ferran Torres, Sarabia, Oyarzabal.

Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé.

Spagna-Francia, dove vedere la partita

Il match tra Spagna e Francia di Nations League, in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro da Rai 1. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming tramite il sito o l’app di Rai Play.

Spagna-Francia, finale della seconda edizione

La partita Spagna-Francia decreta la nazionale vincitrice della seconda edizione della Nations League, competizione riservata alle federazioni affiliate alla UEFA e disputata con cadenza biennale. La prima, che si è svolta nel 2019, è stata vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, che in finale ha superato i Paesi Bassi per 1-0.