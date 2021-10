Nations League: i precedenti tra Italia e Spagna, ecco come finisce per i bookmakers

Italia e Spagna si affrontano stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (diretta su Rai 1) nella semifinale di Nations League. Una sfida, quella tra Azzurri e Furie Rosse, che ha visto il primo atto alle Olimpiadi del 1920 ad Anversa e che ormai può essere considerata un classico del calcio europeo. 38 i precedenti, con un bilancio che più in equilibrio non si può: 11 vittorie per parte, 16 pareggi, 44 gol realizzati dall’Italia e 41 dalla Spagna. Ecco i più recenti (e significativi).

Italia-Spagna, la semifinale di Euro 2020

L’ultimo precedente è davvero recente. Risale infatti allo scorso 6 luglio ed è un ricordo dolcissimo per l’Italia. Semifinale di Euro 2020, stadio di Wembley, Italia in vantaggio con Chiesa dopo aver concesso a lungo il possesso del gioco alla Spagna, che riesce a pareggiare con Morata a pochi minuti dalla fine. Niente di fatto ai supplementari, si va ai rigori: decidono Donnarumma e Jorginho, che segna l’ultimo mettendo a sedere Pickford. E l’Italia vola in finale contro l’Inghilterra.

Italia-Spagna, qualificazioni ai Mondiali 2018

Italia e Spagna finiscono nello stesso girone di qualificazione al Mondiale di Russia 2018. A decidere il primo posto sono gli scontri diretti. 1-1 in casa per, seguito da netta sconfitta 3-0 in Spagna, risultati che di fatto condannano l’Italia di Ventura allo spareggio contro la Svezia. Clamorosamente perso.

Italia-Spagna, ottavi di Euro 2016

Dopo aver stupito superando 2-0 il Belgio nel girone, l’Italia operaia di Conte concede il bis contro la Spagna ai quarti di finale di Euro 2016, che pur non essendo quella di quattro anni prima parte con i favori del pronostico. E invece allo Stade de France, il 27 giugno, finisce ancora 2-0, reti di Chiellini e Pellè.

Italia-Spagna, il doppio confronto a Euro 2012

L’Italia di Prandelli inizia e finisce Euro 2012 affrontando la Spagna. Nel primo match ottiene un buon pareggio, andando addirittura in vantaggio con Di Natale, a cui replica dopo pochi minuti Fabregas. Azzurri e Furie Rosse si ritrovano in finale e questa volta non c’è partita: 4-0 per la Spagna.

Italia-Spagna, ai rigori a Euro 2008

Non è esagerato dire che la grande Spagna del ciclo targato Aragones-Del Bosque nasca grazie all’Italia. O, meglio, da una vittoria contro l’Italia. Quella ottenuta nei quarti di finale di Euro 2008, ai rigori, al termine di una partita tirata, finita 0-0.

Italia-Spagna, la sfida di Usa 94

Impossibile poi non ricordare Italia-Spagna 2-1 di Usa 94: le reti dei due Baggio, prima Dino con un missile da fuori area, poi Roberto dopo aver saltato Zubizarreta. In mezzo la rete di Caminero e la tremenda gomitata di Tassotti a Luis Enrique, non vista dall’arbitro, che costa all’azzurro 8 partite di squalifica alla prova tv.

Italia-Spagna, come finisce per i bookmakers

Secondo i bookmakers, solo la Francia precede l’Italia di Mancini come favorita della final four di Nations League. Per cui, tutte le agenzie di scommesse vedono gli Azzurri vincenti contro le Furie Rosse: per Snai la vittoria azzurra vale 2,25, il pareggio che porterebbe ai supplementari 3,20 e il successo spagnolo 3,35. Quote simili per bwin (2,1 – 3 – 3,8) e Bet365 (2,15 – 3,10 – 3,75).