Nations League, Olanda-Italia: dall’arbitro ai precedenti, 5 curiosità sulla partita

Nonostante la delusione per la sconfitta nei minuti finali contro la Spagna, l’Italia ha ancora un impegno in Nations League. Oggi 18 giugno alle 15, in diretta su Sky Sport Summer e in chiaro su Rai2, la Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo ad Enschede per la finale del terzo e quarto posto contro l’Olanda padrona di casa. Gli Orange hanno infatti perso ai tempi supplementari contro la Croazia guidata da una grande prestazione del numero 10 Luka Modric. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito o sulla piattaforma RaiPlay e tramite il servizio SkyGo. In attesa di scoprire le formazioni ufficiali del ct, ecco qualche curiosità sulla partita. La finale invece andrà in onda stasera alle 21 su Rai1 e Sky Sport Summer.

Nations League, Olanda-Italia: 5 curiosità sulla partita di oggi 18 giugno 2023

Nell’ultima finalina di Nations League, contro l’Italia segnò De Ketelaere

Gli Azzurri andranno a caccia della seconda medaglia di bronzo consecutiva, dato che nel 2021 strapparono il gradino più basso del podio al Belgio. In quel match di Nations League, giocato all’Allianz Stadium di Torino, l’Italia si impose per 2-1 con reti di Nicolò Barella nel primo tempo e Domenico Berardi su rigore a metà della ripresa. Per i Diavoli Rossi andò a segno il giovanissimo Charles De Ketelaere, oggi in forze al Milan e protagonista di una stagione decisamente negativa. Allora astro nascente del Bruges, ha fortemente deluso le aspettative sia dei rossoneri sia della Nazionale. La prossima settimana avrà però modo di rifarsi, dato che giocherà con il Belgio l’Europeo Under 21.

I ricordi della storica semifinale di Euro 2000 ad Amsterdam

Il match di questo pomeriggio ad Enschede riporta alla memoria un altro importante incontro fra le due nazionali. Nel 2000 infatti Olanda e Italia si affrontarono nella semifinale dell’Europeo che si giocava proprio nei Paesi Bassi. Celebre fu la prestazione del portiere azzurro Francesco Toldo che, con l’Italia in 10 uomini per l’espulsione di Gianluca Zambrotta, si prese la scena parando di tutto agli Orange. Dapprima il penalty al 23’ su Frank De Boer, pochi anni fa allenatore dell’Inter per poche giornate, ma poi soprattutto nei calci di rigore parando altri due tiri dal dischetto. In finale però l’Italia cadde contro la Francia per il golden goal di David Trezeguet del definitivo 2-1.

Olanda-Italia, arbitra lo svedese Glenn Nyberg

Fischietto della finale per il terzo e quarto posto di Nations League sarà lo svedese Glenn Nyberg. Suoi assistenti saranno i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist, mentre quarto uomo sarà l’estone Kristo Tohver. Al Var siederanno invece i polacchi Bartosz Frankowski e Pawel Pskit. L’arbitro scandinavo ha già incontrato due volte le squadre di club italiane nelle competizioni europee di questa stagione. Ha infatti diretto l’andata dei payoff di Europa League fra la Roma e il Salisburgo in Austria e l’andata degli ottavi di Conference League fra Lazio e Az Alkmaar allo stadio Olimpico.

L’Olanda non alza un trofeo da Euro 1988 con Van Basten, Gullit e Rijkaard

Pur essendo salita sul podio di due Mondiali consecutivi fra 2010 e 2014, chiudendo rispettivamente al secondo e al terzo posto, l’Olanda non solleva un trofeo da molti anni. L’ultima vittoria risale ad Euro 1988 in Germania Ovest, quando sconfisse in finale l’Unione Sovietica. A segno per gli Orange i rossoneri Ruud Gullit e Marco Van Basten, stelle del Milan di Arrigo Sacchi e Silvio Berlusconi. L’Olanda ha anche raggiunto la finale della prima edizione di Nations League nel 2019, persa con il Portogallo per 1-0.

Da Koopmeiners a Wijnaldum, gli “italiani” degli Orange in Nations League

Fra i convocati dell’Olanda figurano ben quattro conoscenze della Serie A. Nella lista del commissario tecnico Ronald Koeman c’è infatti l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries per i difensori. Tre invece i centrocampisti Orange che militano nel nostro campionato. Si tratta degli atalantini Teun Koopmeiners e Marten De Roon e del romanista Georgino Wijnaldum.