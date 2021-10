Gli Azzurri tornano in campo. Dopo la straordinaria estate culminata con la vittoria degli Europei a Wembley, la Nazionale Italiana è pronta ora ad affrontare la Spagna di Luis Enrique. La gara, in diretta stasera su Rai1 alle 20,45, sarà valida per la semifinale della seconda edizione della Nations League (la prima aveva visto il trionfo del Portogallo). Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Tre mesi fa c’era in palio la finale degli Europei, oggi Italia e Spagna sono pronte a battersi per un altro atto conclusivo di un torneo continentale. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena una delle partite più affascinanti del panorama mondiale, con due formazioni che hanno vinto tanto nel recente passato ma che oggi dovranno far fronte ad assenze pesanti. Domani invece, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena l’altra semifinale della Nations League, quella fra Belgio e Francia (in diretta su Canale 20).

Arbitro del match sarà il russo Sergei Karasev, assistito sul campo da Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, oltre che dal quarto uomo Sergei Ivanov. Al Var agiranno invece l’olandese Pol van Boekel e il tedesco Christian Dingert.

Italia – Spagna, probabili formazioni della partita di Nations League di stasera 6 ottobre 2021 su Rai1

Italia, out Immobile e Pessina, dentro Chiesa e Pellegrini

Grande attesa per l’Italia, che non ha alcuna intenzione di interrompere proprio ora la striscia di imbattibilità che dura ormai da 37 partite consecutive. Il ct Roberto Mancini ha infatti dovuto operare vari cambi nelle convocazioni a causa di defezioni in ogni reparto. Nell’ultima giornata di campionato infatti si sono infortunati Ciro Immobile, Nicolò Zaniolo e Matteo Pessina. Assenze importanti con relativi dubbi di formazione che verranno sciolti solo a seguito della rifinitura odierna.

In porta ci sarà Gigio Donnarumma. L’ex portiere del Milan tornerà nel suo ex stadio dopo le stagioni in maglia rossonera e probabilmente dovrà vedersela con ex supporters sul piede di guerra per il suo approdo al Paris Saint-Germain. In difesa Chiellini e Bonucci dovrebbero dare vita alla coppia centrale, mentre sugli esterni probabile spazio a Di Lorenzo sulla destra ed Emerson sulla corsia sinistra. Pochi dubbi a centrocampo, dato che Mancini potrà contare sui fedelissimi titolari Barella, Jorginho e Verratti, ma non è escluso un impiego di Locatelli, in piena forma con la Juventus. Davanti, nonostante l’assenza di Immobile, Kean e Raspadori dovrebbero accomodarsi in panchina per lasciare spazio al tridente formato da Chiesa, Insigne e Pellegrini.

Spagna, fuori Morata e Gerard Moreno, ipotesi falso 9

Se Roberto Mancini ha diverse grane da risolvere, non può dirsi libero dai dubbi il suo collega Luis Enrique. L’ex allenatore di Roma e Barcellona dovrà infatti far fronte all’assenza delle sue due bocche da fuoco principali. Non saranno della partita infatti né Alvaro Morata né Gerard Moreno, entrambi assenti per infortunio.

In porta ballottaggio tra Unai Simon e De Gea, con il portiere dell’Athletic Bilbao favorito sul collega del Manchester United. Difesa a quattro con Azpilicueta, Laporte, Garcia e Marcos Alonso, quest’ultimo al rientro in nazionale dopo tre anni di digiuno. A centrocampo spazio a Busquets, mentre dovrebbe rifiatare il suo compagno di reparto al Barcellona Pedri, che lo scorso anno ha giocato la bellezza di più di 70 partite in stagione. Con lui in mediana ci saranno Koke e Merino, in supporto al tridente formato da Sarabia, Oyarzabal e Ferran Torres.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct Mancini

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alonso; Busquets, Koke, Merino; Sarabia, Oyarzabal, F. Torres. Ct Luis Enrique