Nations League, Italia – Germania stasera su Rai1: orario, arbitro e formazioni

Chiamata a mettere da parte la delusione per la Finalissima contro l’Argentina, la Nazionale Italiana apre oggi il suo percorso in Nations League. La formazione di Roberto Mancini stasera 4 giugno, in diretta alle 20,45 su Rai1, affronterà la Germania nella prima giornata della fase a gironi del Gruppo 3 della Lega A. Nell’altro match, l’Inghilterra affronterà l’Ungheria, prossima avversaria degli Azzurri martedì 7 giugno. Arbitro della partita di Nations League sarà il serbo Srdjan Jovanović, che avrà come assistenti i connazionali Uroš Stojković e Milan Mihajlović. Quarto uomo sarà Momčilo Marković, mentre al Var siederanno i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Marcin Borkowski. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«Sento sempre la fiducia di tutti», ha dichiarato il ct dell’Italia Roberto Mancini. La parola d’ordine del nuovo ciclo sarà “ricostruire”, dato che la Nazionale dovrà fare a meno di molti veterani degli Europei. Oltre a Giorgio Chiellini, che ha detto addio alla maglia azzurra, non è certo il ritorno di Immobile, Insigne e altre pedine importanti del nostro scacchiere. «Con l’Argentina abbiamo pagato gli infortuni», ha sentenziato l’allenatore marchigiano. «Vedremo cosa accadrà in futuro, ma ripartiremo». «Siamo felici di metterci alla prova contro i migliori, Inghilterra e Italia hanno raggiunto la finale degli ultimi Europei», ha detto il ct della Germania Hans-Dieter Flick, ex guida del Bayern Monaco. «Il nostro obiettivo è vincere il girone e proveremo a farlo passo dopo passo».

Italia – Germania, le probabili formazioni della partita di Nations League stasera 4 giugno 2022 su Rai1

Qui Italia, Donnarumma unico reduce della Finalissima

Dopo la disfatta per 0-3 contro l’Argentina, l’Italia proverà a ripartire dai giovani. Per l’esordio in Nations League contro la Germania, Mancini dovrebbe cambiare tutti i giocatori di movimento. Unica conferma rispetto al match di Wembley sarà Donnarumma, che dovrebbe tornare nuovamente tra i pali. In difesa spazio per Acerbi, forse ai saluti in Nazionale, con l’interista Bastoni. Sugli esterni invece dovrebbe tornare titolare Spinazzola, al rientro dopo l’infortunio durante gli Europei, a sinistra con Florenzi a destra. In mediana spazio ai giovani con Tonali, Cristante e Locatelli. In attacco dovrebbero ricevere una maglia da titolare Politano e Pellegrini in supporto all’unica punta Scamacca.

Qui Germania, Flick punta sull’ossatura del Bayern Monaco

Al Dall’Ara di Bologna arriverà stasera la Germania, che inaugurerà la sua Nations League con l’obiettivo di rodare la squadra per Qatar 2022. Ai Mondiali, la compagine tedesca affronterà Giappone, Spagna e la vincente di Nuova Zelanda – Costa Rica in programma il 14 giugno. Intanto contro l’Italia, l’allenatore Hans-Dieter Flick dovrebbe puntare sui migliori a disposizione. Rudiger, neo acquisto del Real Madrid, e Schlotterbeck proteggeranno il portiere Neuer, mentre sugli esterni spazio a Kimmich e Raum. In regia invece dovrebbero agire Gündogan e Goretzka, uno dei tanti giocatori del Bayern Monaco in campo. Sulla trequarti spazio per Havertz, Müller e Sané in supporto all’unica punta Werner.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct.: Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct.: Flick.