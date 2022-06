Nations League, Inghilterra – Italia stasera su Rai 1: orario, arbitro e formazioni

Prosegue il percorso di ricostruzione dell’Italia di Roberto Mancini. Dopo la convincente vittoria contro l’Ungheria di martedì scorso per 2-1, con reti di Barella e Pellegrini, la Nazionale scende in campo per uno dei match più difficili. Stasera 11 giugno, in diretta alle 20,45 su Rai1, gli Azzurri infatti saranno ospiti dell’Inghilterra al Molineux di Wolverhampton. I britannici però non potranno far conto sulla passione dei loro tifosi. La partita infatti si giocherà a porte chiuse per la squalifica degli stadi inglesi a seguito degli scontri durante la Finale degli Europei 2021 vinta proprio dall’Italia ai rigori. Al momento la classifica sorride agli Azzurri che comandano con quattro punti, uno in più dell’Ungheria. Due punti per la Germania e solo uno per l’Inghilterra, fanalino di coda chiamato a vincere.

Italia e Inghilterra si troveranno una di fronte all’altra a 11 mesi esatti dalla Finale degli Europei. Nei 28 precedenti, di cui nove in incontri ufficiali, gli Azzurri hanno vinto 12 volte a fronte di otto pareggi e altrettante sconfitte, una sola in gare ufficiali. Intanto sono già iniziate le frecciatine da parte dei padroni di casa. Harry Kane, centravanti della formazione inglese, ha infatti inserito l’Italia fra le favorite al Mondiale in Qatar. Una simpatica gaffe che però ha fatto animare i social che non hanno accettato lo sfottò. Arbitro della partita sarà il polacco Szymon Marciniak, con assistenti i connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo sarà Tomasz Musiał, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e Adam Kupsik.

Inghilterra – Italia, le probabili formazioni del match di Nations League stasera 11 giugno 2022 su Rai1

Qui Inghilterra, Kane alla ricerca del record di gol

In vista del match contro l’Italia, il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate dovrebbe schierare la miglior formazione possibile. I britannici infatti sono costretti a vincere se vogliono ancora sperare di giocare le Final Four di Nations League. In porta ci sarà Pickford, con Maguire e Stones al centro della difesa. A destra dovrebbe giocare il terzino del Liverpool Alexander-Arnold, mentre a sinistra dovrebbe trovare spazio Trippier. A centrocampo Rice farà coppia con Bellingham, mentre il tridente Saka, Mount e Graelish sarà in supporto ad Harry Kane. Il centravanti dei Tre Leoni infatti è a quota 50 reti in Nazionale, tre in meno del recordman di tutti i tempi Wayne Rooney.

Qui Italia, Mancini cambia ancora il volto della Nazionale

Sin dall’inizio della Nations League, Roberto Mancini ha abituato i tifosi a cambiare spesso il volto della Nazionale Italiana. Per la partita contro l’Inghilterra, il ct azzurro dovrebbe puntare sul consolidato 4-3-3 con alcune novità rispetto al match contro l’Ungheria. Confermato tra i pali Donnarumma, ormai del tutto recuperato dal lieve infortunio alla mano sinistra. In difesa Acerbi dovrebbe fare coppia con Mancini, mentre sulle fasce spazio a Spinazzola e Di Lorenzo. A centrocampo ancora una volta titolare Barella, ormai sulla soglia delle 60 partite in stagione, al fianco di Locatelli e Pellegrini. In attacco dovrebbe tornare in panchina Gnonto per lasciare spazio a Politano e Raspadori in supporto a Scamacca.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Saka, Grealish, Mount; Kane. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori. Ct: Mancini.