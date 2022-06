Nations League, Germania – Italia stasera su Rai1: orario, arbitro e formazioni

Si apre il girone di ritorno di Nations League. Stasera 14 giugno, in diretta alle 20,45 su Rai1, l’Italia affronterà la Germania al Borussia Park di Monchengladbach. Al momento la Nazionale occupa il primo posto nella cortissima classifica del Gruppo 3 di Lega A con 5 punti, uno in più dell’Ungheria. Seguono a quota 3 la Germania e a l’Inghilterra con appena 2 punti. Arbitro della partita sarà il romeno Istvan Kovacs, che avrà come assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo Andrei Chivulete, mentre al Var siederanno gli olandesi Pol van Boekel e Jochem Kamphuis. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«La Germania gioca bene, forse anche meglio rispetto al passato», ha anticipato il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa. «Hanno tanti giocatori di talento e un ottimo possesso palla che consente loro di tenere bene il campo». Il commissario tecnico dell’Italia ha dichiarato che potrebbe scendere in campo una formazione rimaneggiata rispetto a quella che ha strappato lo 0-0 in Inghilterra. «Servono giocatori freschi per l’ultima della stagione». Intanto arrivano i complimenti dal fronte tedesco. «L’Italia sta facendo molto bene», ha detto Hans-Dieter Flick, guida della Germania. «Noi però vogliamo raggiungere le Final Four, quindi dobbiamo batterli».

Germania – Italia, le probabili formazioni di Nations League stasera 14 giugno 2022 su Rai1

Qui Germania, tedeschi a caccia della prima vittoria

Germania ancora a caccia del primo successo in Nations League. I tedeschi infatti sono reduci da tre pareggi consecutivi nei match di andata, tutti con il risultato di 1-1. Per questo Flick dovrebbe optare per la migliore formazione possibile. In porta contro l’Italia ci dovrebbe essere Neuer, protetto da Süle e Rüdiger con Raum e Kehrer sulle corsie laterali. Mediana bavarese con i due centrocampisti del Bayern Kimmich e Goretzka, in supporto ad altri tre gioielli della squadra di Monaco. Dietro all’unica punta Havertz, oggi in forze al Chelsea, dovrebbero agire infatti Gnabry, Musiala e Müller.

Qui Italia, Mancini ritorna al tridente leggero

Ancora novità nella formazione dell’Italia, che in questa Nations League è immersa in una forte rivoluzione. Dopo le delusioni contro Macedonia del Nord e Argentina, infatti, Roberto Mancini ha iniziato a dare spazio a forze fresche tra cui molti giovani. Contro la Germania, davanti a Donnarumma potrebbe esserci la novità di una difesa a tre. Probabile il debutto di Luiz Felipe al fianco di Mancini e Bastoni con l’avanzamento di Spinazzola e Calabria a centrocampo. In mediana dovrebbero invece agire Barella, che arriverebbe a quota 59 partite in stagione, e Cristante, mentre in attacco spazio a Gnonto, Politano e Raspadori. Il tridente leggero sarà chiamato a ritrovare il gol per la Nazionale, a segno solo sette volte nelle ultime nove partite.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Raum, Süle, Rüdiger, Kehrer; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Müller; Havertz. Ct: Flick.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Luiz Felipe, Mancini, Bastoni; Calabria, Barella, Cristante, Spinazzola; Gnonto, Raspadori, Politano. Ct: Mancini.