Nations League: Belgio – Francia orario, arbitro, probabili formazioni e dove vedere la partita stasera 7 ottobre 2021

Mbappè contro Lukaku. De Bruyne contro Griezmann. Stasera, alle 20,45 dall’Allianz Stadium di Torino con diretta su Canale 20, andrà in scena la seconda semifinale di Nations League, Belgio – Francia. Chi vincerà affronterà in finale, domenica alle 20,45 a San Siro, la Spagna di Luis Enrique, castigatrice dell’Italia ieri sera. Gli Azzurri invece aspettano la perdente per la finale di consolazione, quella per il terzo e quarto posto, in programma sempre in casa della Juventus domenica alle 15.

Una sfida piena di suggestioni, che richiama subito alla memoria un’altra semifinale. Le due formazioni si affrontarono infatti già nel 2018 per un posto nell’atto conclusivo dei Mondiali di Russia. A trionfare furono i transalpini, poi vincitori del torneo, grazie a una rete del difensore Umtiti. Prima di quella sfida, l’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre era stata la finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali dell’86, con la vittoria della Francia ai calci di rigore. I diavoli rossi infatti non battono i francesi in partite ufficiali da quasi 40 anni. L’ultimo successo risale alle qualificazioni ai Mondiali di Spagna ’82, quando vinsero in casa per 2-0. Sono però in vantaggio nel bilancio complessivo, con 30 trionfi contro i 25 dei francesi e 19 pareggi su 74 incontri ufficiali.

Arbitro dell’incontro sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Siedel e Eduard Beitinger e dal quarto uomo Harm Osmers. Al Var ci saranno invece l’olandese Pol van Boekel e il tedesco Christian Dingert.

Belgio – Francia, probabili formazioni del match di Nations League stasera 7 ottobre 2021 su Canale 20

Qui Belgio, spazio a Lukaku e De Bruyne

Il Belgio, dopo l’eliminazione agli ultimi campionati Europei per mano degli Azzurri, ha ripreso subito la sua marcia di vittorie. En plein per i ragazzi di Roberto Martinez nelle qualificazioni verso Qatar 2022, che sono ora intenzionati a portare a casa un importante trofeo come la Nations League. Per farlo, i Diavoli Rossi si affideranno a Courtois in porta, davanti al quale dovrebbe agire una difesa a tre con Alderweireld, Denayer e Vertonghen. A centrocampo, spazio in mediana a Witsel e Tielemans, con Carrasco e l’ex atalantino Castagne o Foket sulla sinistra. Probabile anche l’impiego dal primo minuto di Torghan Hazard, fratello di Eden. Pochi dubbi in attacco dove il punto di riferimento sarà Lukaku, supportato da De Bruyne e il maggiore dei fratelli Hazard.

Qui Francia, dubbio Theo Hernandez

Se il Belgio arriva da un filotto importante di vittorie, lo stesso non può dirsi della Francia. Solo un successo negli ultimi tre match di qualificazione ai prossimi Mondiali, a fronte di due pareggi contro Bosnia e Ucraina. Per Didier Deschamps probabile un modulo molto offensivo, un 4-3-3 con Lloris in porta, Varane e Kimpempe al centro con Pavard a destra e uno dei due fratelli Hernandez, Theo o Lucas, sulla sinistra. A centrocampo lo juventino Rabiot dovrebbe affiancare Pogba e Tchouaméni, mentre davanti spazio all’estro e al talento di Benzema, Griezmann e Mbappè.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Foket, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. All. Deschamps