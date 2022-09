Nathan Falco Briatore CEO a 12 anni: è uno dei più giovani al mondo

Il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco, è diventato uno dei più giovani CEO al mondo. Il ragazzo, ora 12enne, è infatti già amministratore di un’azienda che «mira ad essere una comunità esclusiva di NTF che dà accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro».

Nathan Falco Briatore CEO

Osservando la descrizione del suo profilo Instagram, non è infatti passata inosservata la scritta «CEO del Billionaire Bears nft» aggiunta alla già presente frase «thanks god we livin life». Recandosi sul sito della società in questione, è possibile capire di che cosa si occupa e cosa sono effettivamente gli «orsi miliardari» citati nel nome. Questo quanto si legge: «Gli orsi hanno trasformato la loro natura selvaggia verso il mondo degli affari, l’hanno capovolta con successo e si sono guadagnati un posto nella società».

Dopo la premessa, viene spiegato che Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (token crittografati che fungono da copia digitale di un contenuto visivo, audiovisivo o di altra natura che possono essere venduti e quindi acquistati) e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari sono quindi degli strumenti che consentono l’accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro. Detto in breve, Nathan Falco amministra una «collezione di orsi 3D unici integrati nel metaverso».

Non è il più giovane al mondo

Si tratta di un traguardo da record per baby Briatore, che ha già un ruolo di primo piano in una società pur non avendo ancora iniziato il liceo. Ma non da medaglia d’oro, che spetta invece all’americana Samaira Mehta che nel 2019, a soli 10 anni, è diventata CEO della sua azienda. La giovane, ora tredicenne, ha unito la sua passione per i giochi da tavolo con la programmazione, dando vita al primo gioco che insegna a programmare. Si chiama CoderBunnyz, è diventato famoso in tutto il mondo ed è un ottimo strumento per chi, da 4 a 104 anni, ha voglia di cimentarsi nei fondamenti dell’informatica.