Nathaly Caldonazzo chi è: carriera e vita privata della concorrente del Grande Fratello Vip da stasera su Canale 5

Nuovo appuntamento in prima serata per la casa più invidiata della televisione italiana. Stasera 20 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset. Alla conduzione del programma ci sarà come sempre Alfonso Signorini, al cui fianco siederanno le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Inoltre, è possibile seguire la diretta h24 sul canale Mediaset Extra.

Grande Fratello Vip, le cose da sapere sulla puntata di stasera 20 dicembre 2021 su Canale 5

Due nuovi ingressi e l’esito del televoto

La nuova puntata del Grande Fratello Vip porterà con sé due nuovi ingressi. La Casa di Cinecittà è pronta ad accogliere l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, detto Barù. Quest’ultimo, oltre che per la sua partecipazione a Pechino Express, è noto per essere il nipote di Costantino della Gherardesca. I due rappresentano gli ultimi due arrivi per il GFVip che non andrà in onda per le serate del 24 e del 31 dicembre. Canale 5 infatti sospenderà gli appuntamenti con la Casa per lasciare spazio ai concerti di Natale in Vaticano e di Capodanno in diretta da Bari. Entrambi gli eventi vedranno la conduzione di Federica Panicucci e occuperanno l’intera fascia del prime time.

Al centro dell’appuntamento di stasera anche uno show natalizio di tutti i concorrenti in gara. È stato infatti chiesto loro di preparare uno spettacolo in vista del Natale e li vedrà impegnati in performance canore e balli. La puntata di oggi inoltre consentirà al pubblico da casa di scoprire l’esito del televoto che ha coinvolto ben sette concorrenti. Si tratta di Manuel Bortuzzo, al suo primo televoto dall’inizio dell’avventura, Lulù, Biagio, Miriana, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e la coppia Giacomo-Valeria. Nessun concorrente dovrà abbandonare il programma, in quanto il televoto intende solo proclamare il preferito del pubblico.

Il confronto fra Biagio, la fidanzata e Miriana

Fra i momenti più attesi della serata c’è però indubbiamente il confronto che vedrà protagonisti Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan. I due infatti si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e hanno dichiarato da tempo di piacersi l’un l’altra. Nel corso di una serata poi si sono appartati per scambiarsi gesti di complicità. Stasera si confronteranno di fronte alle telecamere, ma è probabile che arrivi nella casa la fidanzata di d’Anelli, Silvana Curcio. Inoltre, Alfonso Signorini è pronto a mostrare a Soleil l’intervista di Alex Belli e Delia Duran che a Verissimo hanno parlato proprio della gieffina.

Nathaly Caldonazzo, carriera e vita privata del nuovo ingresso del Grande Fratello Vip stasera 20 dicembre 2021 su Canale 5

Nathaly Caldonazzo, carriera professionale

Romana, classe 1969, Nathaly Caldonazzo ha iniziato la sua carriera dapprima come modella a Roma e Milano, prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Ha mosso i primi passi come ballerina di celebri programmi Rai come Stasera Lino e Fantastico 10, seguiti da lavori per il cinema e la televisione.

Sul grande schermo ha esordito nel 1989 con Fratelli d’Italia di Neri Parenti, cui hanno fatto seguito Abbronzatissimi (1991), Paparazzi (1998), L’imbroglio del lenzuolo (2010 )e Il mondo di mezzo (2017). Ben più celebri però le sue performance per la televisione, dove è possibile vederla in fiction di successo come CentoVetrine, Rex e L’ispettore Coliandro oltre al film Maria Maddalena. Tanti anche i suoi lavori a teatro, dove ha inscenato opere di Shakespeare e Pasolini. Personaggio noto al pubblico dei reality, ha partecipato come concorrente anche a L’isola dei famosi nel 2017 e Temptation Island Vip nel 2019.

Nathaly Caldonazzo, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Nathaly Caldonazzo è stata fidanzata con Massimo Troisi, con cui è rimasta fino alla sua scomparsa nel 1994. Attualmente single, la donna ha una figlia di nome Mia, avuta dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Nel 2019 ha partecipato come concorrente di Temptation Island Vip assieme all’allora fidanzato Andrea Ippoliti, con cui ha rotto proprio a seguito degli avvenimenti nel corso del reality. Attiva sui social, ha un profilo Instagram con 137 mila follower.