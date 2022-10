Nathalie Tocci, fustigatrice filoatlantista da talk show

Si dice abbia la passione per le arti marziali sin dai tempi dell’adolescenza. E in effetti quando incrocia esperti o opinionisti alla Alessandro Orsini, dallo sguardo capisci che vorrebbe vestire i panni di Uma Thurman in Kill Bill e fare una strage. Nathalie Tocci vive di geopolitica da molto tempo, ma è stata la guerra in Ucraina a renderla nota al grande pubblico. Romana, classe 1977, sposata da 17 anni e con un figlio, ha studiato ad Oxford, si è laureata con il massimo dei voti e oggi è direttore dell’Istituto affari internazionali, uno dei think tank che piacciono alla gente che piace. È stata anche Pierre Keller visiting professor alla Harvard Kennedy School ed è professore onorario all’Università di Tübingen, oltre ad aver insegnato all’Istituto universitario europeo di Fiesole e al Collegio d’Europa di Bruges.

Se gli interessi dell’Ue sovrapponibili a quelli di Nato e Usa

Un cv di tutto rispetto, insomma, e una sfilza di pubblicazioni che la collocano in modo chiaro nello scacchiere dei rapporti di forza internazionali: senza tentennamenti dalla parte dell’Occidente e soprattutto della Nato. Non a caso nel 2014 Tocci fu anche membro del Nato Transatlantic Bond Experts Group, un progetto nato quell’anno per fare il punto sulle relazioni transatlantiche. Ed è stata pure consulente dei due Alti rappresentanti dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini e Josep Borrell, partecipando alla messa a punto della Strategia globale dell’Unione europea; una strategia, a dire il vero, che da tempo fa acqua da tutte le parti. Però, secondo Tocci, questo conta poco o nulla: lei è convinta che gli interessi del nostro continente siano pienamente sovrapponibili a quelli della Nato e degli Usa, anche rispetto alla guerra in Ucraina. D’altronde il punto di vista di Washington lo ha approfondito lavorando da ricercatrice alla Transatlantic Academy della capitale statunitense e dal recinto atlantico non si scappa, tanto che persino il memorandum sulla Via della Seta è stato liquidato da Tocci: «Non è un’opportunità e continuerà a non esserlo» per gli interessi italiani.

Il ruolo in Eni come indipendente in quota Mef

Tra i suoi temi, va da sé, c’è pure l’energia. Con una predilezione per l’oil&gas se si considera che è membro del Cda Eni come indipendente in quota Mef e dunque molto apprezzata dalla politica. Prima dell’esperienza nel Cane a sei zampe, peraltro, la studiosa aveva ricoperto lo stesso ruolo in Edison. Sul fronte delle relazioni esterne, si fa rappresentare dall’agenzia globale Chartwell Speakers, ma sono appunto alcuni dei suoi scontri televisivi a far ormai parte della storia (del trash) del piccolo schermo. Celebre l’attacco della direttrice Iai alle fondamenta dei ragionamenti di Orsini, il saggista e docente universitario bollato come un irredimibile filo-putiniano: «È stato in Ucraina? Ha colleghi ucraini? Forse neanche quello. Allora, se non c’è quel tipo di conoscenza, francamente non riesco a capire perché Alessandro Orsini è qui a parlare di guerra in Ucraina. Un ricercatore che si occupa di questioni del genere in quei posti ci va, con le persone ci parla e basa le proprie opinioni sui fatti». All’epoca tra le risposte più taglienti arrivò quella di Marco Travaglio «Secondo Tocci, il Papa non può parlare dell’aldilà perché non c’è mai stato».

La crociata sulla competenza

Ma il piglio da ortodossa della prospettiva atlantista è talmente deciso che la ex ricercatrice al Ceps di Bruxelles non se la prende soltanto con gli interlocutori nei dibattiti in cui è ospite: a volte attacca direttamente chi i talk li conduce. Così è stata in grado di far arrabbiare persino Corrado Formigli. «Sono assolutamente d’accordo con te sull’importanza di mettere in evidenza opinioni diverse ma a patto che siano basate sulla competenza», bacchettò il conduttore, «una cosa che purtroppo spesso manca in questo Paese. Se oggi parlassimo di fisica, benissimo ascoltare il professor Rovelli, ma stiamo parlando di politica internazionale». Era il 17 marzo scorso, durante una puntata di Piazzapulita, e il fisico Carlo Rovelli aveva osato esprimere «dubbi e non certezze» sulla strategia occidentale in Ucraina. Il giornalista-conduttore ebbe poi modo di replicare pesantemente, ma la politologa non ha mai abbassato le insegne della sua crociata. Anzi, a un tratto ha deciso di rifiutare a prescindere la partecipazione a trasmissioni con ospiti presunti Putinversteher: «All’estero sono basiti, la loro presenza è una presa in giro». L’altro giorno, su La Stampa, Tocci ha scritto un editoriale dal titolo: “Ma la vera tregua è ancora un sogno”. Basta non dirlo alla Casa Bianca, perché da quelle parti è più che altro un incubo.