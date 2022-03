Nathalie Tocci, chi è: carriera e vita privata della politologa italiana

Politologa italiana con all’attivo diverse pubblicazioni su diverse tematiche di politica estera, Nathalie Tocci è la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma dal 2017: vediamo in dettaglio chi è e quali informazioni sono note sulla sua vita privata.

Chi è Nathalie Tocci

Laureata allo University College di Oxford in Scienze politiche nel 1998, l’anno successivo ha ottenuto un master alla London School of Economics con una tesi sull’economia della Turchia. Da qui si può già comprendere come i maggiori sforzi della politologa siano concentrati sulla politica estera, la risoluzione dei conflitti, il Mediterraneo e il Medio Oriente. Nel 2003, dopo un dottorato in relazioni internazionali, ha infatti sviluppato una ricerca sulla questione di Cipro nel periodo 1988-2002.

Consigliere dell’European Council on Foreign Relations, dal 2006 è direttrice della ricerca per la politica estera europea allo IAI e dal 2017 dell’Istituto Affari Internazionali di Roma. Svolge inoltre il ruolo di professore onorario all’Università di Tübingen e di Pierre Keller Visiting Professor alla Harvard Kennedy School.

In passato è stata Special Adviser dell’Alto rappresentante dell’Unione Europea e vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell oltre che ricercatrice presso il CEPS di Bruxelles. Nel 2008, nell’ambito dell’European Foreign and Security Policy Studies Programme, ha anche ricevuto il premio giornalistico euromediterraneo Anna Lindh.

I libri

Fra le sue principali pubblicazioni vi sono:

Framing the EU’s Global Strategy, Springer-Palgrave

Multilateralism in the 21st Century

Turkey’s European Future: Behind the Scenes of America’s Influence on EU-Turkey Relations

The EU and Conflict Resolution

Chi è Nathalie Tocci: la vita privata

La politologa ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua sfera sentimentale e non è pertanto noto se sia sposata. Osservando il suo profilo Instagram si può però dedurre che ha un figlio e un compagno (di cui non si conosce il nome).

Per quanto riguarda invece le origini e l’età, Nathalie è nata a Roma il 7 marzo del 1977 e ha pertanto 44 anni.