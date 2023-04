Natasha Stefanenko: età, marito, figlia e biografia dell’attrice

Sono pochissime le personalità del mondo dello spettacolo russe nel nostro Paese: un’eccezione eccellente è di certo rappresentanta dall’affascinante Natasha Stefanenko, volto di punta di svariati programmi televisivi (Mediaset, ma non solo) fin dalla fine degli anni ’90. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Natasha Stefanenko: biografia e carriera

Stefanenko è nata il 18 aprile 1969 (oggi ha 54 anni) a Sverdlovks, una piccola città sui monti Urali. Natal’ja Borisovna Stefanenko (questo il suo vero nome completo all’anagrafe) ha alle spalle una laurea in Ingegneria Metallurgica presso l’Università di Mosca. Ben presto però cambia completamente settore, iniziando a partecipare ad una serie di concorsi di bellezza. Il primo, The Look of the Year, lo vince pure, nel 1992: a partire da questo momento prende ufficialmente il via la sua carriera di modella.

Forte di un fisico statuario (è alta 1,87 m e pesa circa 72 kg) comincia a lavorare come indossatrice, sbarcando in Italia per inseguire il suo sogno. Un giorno, in un ristorante, il regista televisivo Beppe Recchia la nota e le propone di partecipare a quello che sarà il suo primo programma, La grande sfida di Canale 5.

Gli anni ’90 sono per lei molto fortunati: Stefanenko avrà infatti l’occasione di lavorare al fianco di Fabrizio Frizzi in Per tutta la vita…?, di Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari al celebre Festivalbar, e a Convenscion insieme a Enrico Bertolino. Nel suo curriculum vanta inoltre diverse esperienze in qualità di attrice: è stata infatti nel cast di serie tv come Nebbie e delitti e di film come Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina. Stefanenko, che ha anche partecipato come concorrente a Pechino Express 9 insieme alla sua prima e unica figlia Sasha, conduce oggi alcuni programmi su Sky Italia.

L’amore per il marito Luca Sabbioni

Nella vita della conduttrice russa c’è sempre stato spazio soltanto per un uomo, l’ex modello marchigiano Luca Sabbioni, con cui è convolata a nozze l’8 luglio del 2013. In un’intervista concessa a Oggi, la presentatrice aveva rivelato che il loro primo incontro era avvenuto un po’ per caso. A proposito ha dichiarato: «Dovete sapere che la nostra storia è nata per la solita scommessa tra uomini. L’imprenditore, oggi mio marito, mi vide sfilare e disse a un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto in 48 ore. Perse la sfida.»