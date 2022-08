Natalia Paragoni, lo sfogo: “In questo lavoro la competizione è altissima”

“Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile”. Con queste parole Natalia Paragoni, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha iniziato il suo sfogo su Instagram. La giovane è sui social da tre anni ma l’ansia della perfezione la sta distruggendo, come ammette lei stessa come un fiume in piena. In uno dei suoi ultimi video, la Paragoni ha infatti dichiarato di chiudersi in se stessa in estate per evitare il giudizio degli altri.

Natalia Paragoni, lo sfogo: “C’è molta competizione”

Natalia Paragoni non ha dubbi su cosa la fa stare male e sul perché. Lo dice a chiare lettere in uno dei suoi ultimi video: “Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento. È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione”.

Dopo aver ammesso che in tutti i lavori si sente la competizione, secondo lei nel suo ambiente i periodi di stand-by costerebbero di più: circa 1 milione di follower la reclama e lei si sente impossibilitata a fare ciò che fanno tutte. Infatti, secondo la giovane, non è più in grado di assaporare le persone e i momenti belli della vita – come uscire con gli amici a cui vuole bene.

Natalia Paragoni: chi è

Natalia Paragoni è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne tra il 2010 e il 2019 ed è attualmente fidanzata con Andrea Zelletta.

Classe ’97, ha tre tatuaggi a spalle, seno e braccio. La modella ha lavorato in passerella e nei fotoromanzi e ha partecipato con il fidanzato ad un programma di Real Time chiamato D’amore e d’accordo VIP.