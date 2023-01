Natalia Paragoni incinta: aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta

Natalia Paragoni è incinta del primo figlio da Andrea Zelletta. I due, che presto diventeranno genitori, hanno dato l’annuncio sui loro profili Instagram affermando che ora inizia il viaggio più bello.

Natalia Paragoni è incinta

«Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi, ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in cinque, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura». Sono state queste le parole di Natalia Paragoni su Instagram, annunciando il primo figlio in arrivo.

I due si sono conosciuti quattro anni fa a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Un amore che poi si è consolidato con l’arrivo del primo bambino e la costruzione della loro famiglia insieme. Oggi i due sono più uniti che mai, e lo mostrano ogni giorno sui loro social.

L’affetto sui social

Natalia Paragoni ha annunciato l’arrivo del primo figlio postando la foto del pancione con una tenera didascalia «Presto saremo in cinque». La storia d’amore con Andrea Zelletta ha avuto inizio nel format di Canale Cinque, in particolare nell’edizione del 2018/2019. In quell’anno, Zelletta era tra i tronisti e i due hanno mostrato da subito un certo feeling, che si trasformò in amore. Da quel momento non si sono più lasciati e oggi è arrivata la notizia del loro primo figlio in arrivo.

Felicissimi i fan e gli amici, tra cui non mancano gli ex compagni d’avventura di Andrea al GF Vip. «Contentissimo! Ma dato che Andre non tiene la bocca chiusa, il sottoscritto lo sapeva già. Buona vita nuova ragazzi, tranne stasera, sarò a disposizione. Un amico, leale», ha scritto Francesco Oppini. Parole d’affetto sono arrivate anche da Elisabetta Gregoraci, Andrea Zenga, Alba Parietti e Stefania Orlando.