Natalia Estrada: figlia, incidente e biografia dell’ex moglie di Giorgio Mastrota

Natalia Estrada è stata protagonista della televisione negli anni ’90 ed è nota anche per il suo matrimonio con il conduttore Giorgio Mastrota. Dopo una brillante carriera, oggi vive lontana dagli schermi e gestisce un maneggio.

Natalia Estrada: biografia e carriera

Natalia Estrada nasce a Gijón, in Spagna, il 3 settembre 1972. Lascia la sua città natale a 15 anni per trasferirsi a Madrid, dove comincia a studiare al conservatorio e a frequentare corsi di danza e recitazione. La sua carriera televisiva inizia in Spagna, come conduttrice nell’emittente Telecinco nel 1991. L’anno seguente arriva in Italia dove si fa notare nel programma musicale Discoring, ma la vera svolta ci fu con la trasmissione Il nuovo gioco delle coppie che conduce insieme a Giorgio Mastrota, il quale diventerà suo marito. A questo seguono tanti altri programmi di successo, tra i quali Grandi Magazzini insieme a Marco Predolin e Paola Barale, Il Quizzone con Gerry Scotti, La sai l’ultima?, Beato tra le donne e Paperissima.

Dopo essersi affermata come volto del piccolo schermo, arriva al cinema con il grande successo, nel 1996, de Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Nel 1998 recita sia in 883 Jolly Blu, per la regia di Stefano Salvati, che in Paparazzi, film diretto da Neri Parenti. Recita inoltre nella sit-com televisiva Il mammo insieme a Enzo Iacchetti, in onda dal 2004 su Canale 5 per tre stagioni.

La sua passione per i cavalli e l’incidente

Dopo questa esperienza, Natalia Estrada abbandona la carriera televisiva dedicandosi a tempo pieno alla sua grande passione, l’equitazione. Fonda e presiede l’associazione sportiva Italian Western Academy per la diffusione e la promozione dell’equitazione americana e, dopo qualche anno, comincia a gestire un maneggio nella provincia di Asti. Nel 2003 subisce una brutta caduta da cavallo. Un incidente grave ma che non l’ha allontanata dalla sua grande passione.

La vita privata: la figlia e il matrimonio con Giorgio Mastrota

Natalia Estrada sposa nel 1992 il conduttore televisivo Giorgio Mastrota dal quale ha una bambina, Natalia Mastrota, nata nel 1995 e che oggi ha reso l’ex coppia nonni di due nipoti. Il loro matrimonio è durato cinque anni e a questa storia è seguita un’altra relazione importante, quella con Paolo Berlusconi.

Lasciata la carriera televisiva, la conduttrice conosce Andrea Mischianti che sposerà nel 2007. I due vivono ad Asti e gestiscono insieme il maneggio e possiedono anche un grande ranch sulle colline tra Forlì e Predappio. In un’intervista di qualche tempo fa a Di Più, la Estrada ha parlato della sua scelta di vita che l’ha portata lontana dallo spettacolo e dalla mondanità: «A casa non ho la tv, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa. Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita».