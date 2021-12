Natale 2021 guida tv, tutti i programmi e gli speciali da guardare durante le feste

Attesi ritorni si mescoleranno con alcune novità assolute per dare vita a un palinsesto ricco di sorprese. A Natale, Rai e Mediaset sono pronte a darsi battaglia sugli ascolti con show, programmi di intrattenimento culturale, film e speciali. Su tutti, spiccano il ritorno di Alberto Angela con un nuovo episodio di Stanotte a… e la quarta stagione di Meraviglie e gli speciali de Il Circolo degli Anelli e All Together Now. Come sempre, occorre precisare che il palinsesto delle varie emittenti è in continuo aggiornamento, quindi potrebbe subire modifiche in termini di data di trasmissione ed eventi. La visione di ogni programma sarà disponibile anche in streaming e on demand sulle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play e Infinity.

Natale in tv, tutti i programmi e gli speciali da guardare durante le feste

Il palinsesto natalizio avrà inizio il 19 dicembre con il tradizionale appuntamento con I Soliti Ignoti – Speciale Telethon che anche quest’anno vanterà la conduzione di Amadeus. La serata concluderà la 32esima maratona Telethon sui canali Rai, la cui raccolta fondi ha mosso i primi passi dalla puntata di Ballando con le stelle del 12 dicembre. Martedì 21 toccherà invece a un grande ritorno. Dopo l’exploit durante le ultime Olimpiadi di Tokyo, Rai2 è pronta ad ospitare una puntata speciale de Il Circolo degli Anelli. Il programma di Alessandra De Stefano, con ospiti fissi Jury Chechi e Sara Simeoni, ha brillato in termini di ascolti nella recente estate e si appresta a tornare con un appuntamento unico a ridosso delle feste.

Per quanto riguarda la vigilia di Natale, Rai1 trasmetterà la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, mentre su Rai3 andrà in onda un appuntamento con il Circo di Montecarlo. Su Canale 5, Federica Panicucci condurrà l’evento del Concerto di Natale. Già disponibili i primi ospiti, tra cui spiccano gli italiani Francesca Michielin, Enrico Ruggeri e Bugo oltre a Ian Anderson, leader dei Jethro Tull, Shaggy e Anggun. Nel cast anche Andrea Griminelli, Jimmy Sax e i 2Cellos, violoncellisti saliti alla ribalta con le loro cover dei celebri brani rock.

Il 25 dicembre sarà poi il turno di Alberto Angela. Il divulgatore scientifico infatti sarà alla guida dello speciale Stanotte a… Napoli, episodio dedicato alle bellezze del capoluogo campano. In contemporanea, su Canale 5, Michelle Hunziker condurrà All Together Now Kids, appuntamento del noto programma di intrattenimento di Mediaset dedicato ai più piccoli.

Il 28 dicembre con Alberto Angela comincerà su Rai1 la nuova stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori con al centro i luoghi più significativi del nostro paese. Già note alcune anticipazioni, tra cui un episodio incentrato su Ischia. La notte di Capodanno spazio poi ai due eventi targati Rai e Mediaset. Sul primo canale nazionale andrà in onda L’anno che verrà, tradizionale show con Amadeus che quest’anno farà tappa a Terni. Ancora ignoto il cast di ospiti, ma si parla di un coinvolgimento di Claudio Baglioni e dei Maneskin, in una sorta di fil rouge con il Festival di Sanremo e l’Eurovision 2022. Canale 5 risponderà con Capodanno in Musica in diretta da Bari con Federica Panicucci e Al Bano, pronti ad accompagnare gli italiani verso il nuovo anno. Pio e Amedeo hanno già confermato la loro presenza, ma molti altri si aggiungeranno nelle prossime settimane.

L’1 gennaio, sempre sul primo canale nazionale, sarà poi il turno dell’étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle e il suo Danza con me, mentre il giorno dell’Epifania Amadeus tornerà con I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia.

Il calendario degli speciali da guardare sui canali Rai e Mediaset

19 dicembre: I Soliti Ignoti – Speciale Telethon su Rai1

21 dicembre: Il Circolo degli Anelli – Sotto l’albero su Rai2

24 dicembre: Santa Messa di Natale su Rai1; Circo di Montecarlo su Rai3; Concerto di Natale su Canale 5

25 dicembre: Speciale di Alberto Angela, Stanotte a… Napoli su Rai1; All Together Now Kids con Michelle Hunziker su Canale 5

28 dicembre: riparte Meraviglie – La Penisola dei Tesori di Alberto Angela su Rai1

31 dicembre: L’anno che verrà su Rai1; Capodanno in Musica su Canale 5

1 gennaio: Danza con me di Roberto Bolle su Rai1

6 gennaio: I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia su Rai1