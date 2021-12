Natale 2021, tutti i concerti da vedere durante le feste

Non è festa senza un po’ di musica e questo vale anche per le festività di Natale. Dalla più tradizionale lirica alle sonorità delle hit più in voga dell’anno, il mese di dicembre e i primi giorni di gennaio porteranno in tv concerti live per tutti i gusti. Come sempre, Rai sarà ammiraglia dei principali eventi nazionali, ma anche Mediaset è pronta a rispondere nelle giornate del 24 e del 31 dicembre. Occorre ricordare che i palinsesti di tutte le reti sono in continuo aggiornamento, pertanto potrebbero subire cambiamenti prima della messa in onda. La visione di tutti i concerti sarà disponibile anche in diretta streaming sui siti o tramite le app di RaiPlay e Mediaset Play, on demand anche su Infinity.

Natale in tv, tutti i concerti da vedere durante le feste

Si parte già il 19 dicembre con il Concerto di Natale in diretta dal Senato su Rai1, ma il vero clou delle feste arriverà il giorno della vigilia di Natale. La sera del 24 dicembre ci sarà infatti il concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano (in diretta su Rai1), cui risponderà Canale 5 con il suo personale live natalizio, quest’anno guidato da Federica Panicucci. Già disponibili i primi ospiti, tra cui spiccano gli italiani Francesca Michielin, Enrico Ruggeri e Bugo oltre a Ian Anderson, leader dei Jethro Tull, Shaggy e Anggun. Nel cast anche Andrea Griminelli, Jimmy Sax e i 2Cellos, violoncellisti saliti alla ribalta con le loro cover dei celebri brani rock.

Il 25 dicembre sarà poi la volta, su Rai1, dei concerti dell’Antoniniano e di Assisi, mentre il 26 il pianista Stefano Bollani sarà protagonista di un live su Rai3. Le note si fermeranno poi per cinque giorni, prima di tornare al centro del prime time con i due eventi di Capodanno targati Rai e Mediaset. Sul primo canale nazionale andrà in onda L’anno che verrà, tradizionale concerto con Amadeus che quest’anno farà tappa a Terni, con i rumors che parlano di una potenziale presenza dei Maneskin. Canale 5 risponderà in diretta da Bari con Federica Panicucci e Al Bano, pronti ad accompagnare gli italiani verso il nuovo anno.

Infine, l’1 gennaio 2022 Rai1 trasmetterà il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, mentre su Rai2 andrà in onda il tradizionale live della Filarmonica di Vienna. La Befana porterà invece su Rai1 la nuova edizione del Concerto dell’Epifania.

Il calendario dei concerti in diretta su Rai e Mediaset

19 dicembre: Concerto di Natale dal Senato su Rai1

24 dicembre: Concerto di Natale dal Teatro alla Scala su Rai1; Concerto di Natale con Federica Panicucci su Canale 5

25 dicembre: Concerto di Natale dall’Antoniano su Rai1; Concerto di Natale da Assisi su Rai1

26 dicembre: Concerto di Stefano Bollani su Rai3

31 dicembre: L’anno che verrà, concerto di Capodanno con Amadeus, in diretta da Terni su Rai1; Capodanno in Musica, concerto con Federica Panicucci, in diretta da Bari su Canale 5

1 gennaio: Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice su Rai1; Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna su Rai2

6 gennaio: Concerto dell’Epifania su Rai1