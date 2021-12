Natale 2021 in tv, tutti i film da guardare su Rai e Mediaset durante le feste

C’è chi aspetta la vigilia di Natale per guardare Una poltrona per due e chi mente. Le festività natalizie sono ormai un classico anche della televisione, che ogni anno si appresta a riproporre alcuni dei film più amati. Oltre al cult con Eddie Murphy, torneranno per il 2021 anche Il Grinch con l’intramontabile Jim Carrey e l’animato Polar Express, che affiancheranno alcune interessanti novità. Dall’episodio speciale di Delitti in Paradiso a Moschettieri del Re – La penultima missione, ecco quali film guardare assieme a tutta la famiglia. Il palinsesto è in continuo aggiornamento, quindi potrebbero esserci modifiche in termini di orario e giorno della messa in onda. La visione sarà disponibile anche in streaming e on demand sulle piattaforme RaiPlay e Mediaset Play e Infinty.

Natale in tv, cosa guardare durante le feste sui canali Rai e Mediaset

Si inizierà oggi 23 dicembre su Rai2 con The Christmas Waltz, film sentimentale del 2020 di Michael Damian con Lacey Chabert e Will Kemp. Su Italia 1 invece spazio a Now You See Me 2, con protagonisti Daniel Radcliffe e Woody Harrelson. Per la vigilia di Natale invece arriverà su Italia 1 un trittico di grandi classici delle feste. Start alle 16 con Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il cult con Gene Wilder. A seguire Il Grinch, live action del 2000 con Jim Carrey nei panni del mostro verde e principale hater del Natale. In prima serata poi, Eddie Murphy e Dan Aykroyd torneranno con Una poltrona per due, film che dal 1983 allieta il Natale dei telespettatori. Rai1 proporrà alle 14,30 Belle & Sebastien – Amici per sempre e in prima serata Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Rai2 invece proporrà Un Natale senza tempo, film del 2020 con Erin Cahill e Ryan Paevey.

Il giorno di Natale in prima serata su Rai2 spazio a A Christmas Carousel, drama sentimentale del 2020 con Rachel Boston. Su Rai3 invece andrà in onda in prima visione il film di animazione Coco. Su Italia 1 a pomeriggio arriva Polar Express, film animato del 2004 diretto da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro) con le voci, tra gli altri, di Tom Hanks e del leader degli Aerosmith Steven Tyler. In serata spazio a La banda dei Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo. La sera di Santo Stefano, Rai2 proporrà un’altra novità, il film del 2020 Feliz NaviDAD con Mario Lopez, mentre Italia 1 punterà su un altro trittico di classici. Dalle 16 infatti, in sequenza, sarà possibile vedere Mi sono perso il Natale, il cult italiano con Leonardo Pieraccioni Il ciclone e Jack Frost con Michael Keaton e Kelly Preston. Canale 20 presenterà invece, per le tre serate del 24, 25 e 26 dicembre, la versione integrale della saga fantasy Il signore degli anelli. Si comincia il giorno della vigilia con La compagnia dell’anello, seguita a Natale e Santo Stefano da Le due torri e Il ritorno del re.

Il 27 dicembre Canale 5 trasmetterà Quasi amici con Omar Sy e Italia 1 lascerà spazio a Independence Day con Will Smith. Il 28 sarà invece il turno su Rai3 de La famiglia Addams in prima tv. Il 29 su Rai2 andrà poi in onda Delitti in Paradiso – Speciale Feste, episodio natalizio della serie con Ralf Little e Joséphine Jobert, e su Rai3 Vita di Pi. Mediaset proporrà invece su Canale 5 Natale da Chef e su Italia 1 Forrest Gump. Il nuovo anno invece sarà accolto, rispettivamente su Italia 1 e Canale 5, dal film di animazione Le cinque leggende e da Natale a 5 stelle con Martina Stella e Massimo Ghini. Sempre l’1 gennaio Rai3 proporrà C’era una volta in America di Sergio Leone, mentre il 2 su Rai1 ci sarà Un viaggio a quattro zampe e su Rai2 Genitori in trappola seguito da Il cane pompiere.

Il calendario dei film da vedere durante le feste su Rai e Mediaset

23 dicembre: The Christmas Waltz su Rai2; Now You See Me 2 su Italia 1

24 dicembre: Un Natale senza tempo su Rai2; Belle & Sebastien – Amici per sempre (ore 14,30) su Rai1; Ailo – Un’avventura tra i ghiacci (ore 21,30) su Rai1; Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con Gene Wilder (ore 16) su Italia 1; Il Grinch con Jim Carrey (ore 19,30) su Italia 1; Una poltrona per due (ore 21,20) su Italia 1; Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello su Canale 20

25 dicembre: A Christmas Carousel su Ra2; Polar Express su Italia 1; Coco su Rai3; La banda dei babbi Natale su Italia 1; Il signore degli anelli: Le due torri su Canale 20

26 dicembre: Feliz NaviDAD su Rai2; Mi sono perso il Natale (ore 16,10) su Italia 1; Il ciclone (ore 21,40) su Italia 1; Jack Frost (ore 23,50) su Italia 1; Il signore degli anelli: Il ritorno del re su Canale 20

27 dicembre: Quasi amici con Omar Sy su Canale 5; Independence Day su Italia 1

28 dicembre: La famiglia Addams su Rai3

29 dicembre: Delitti in Paradiso– Speciale Feste su Rai2; Vita di Pi su Rai3; Natale da Chef su Canale 5; Forrest Gump su Italia 1

1 gennaio: Natale a 5 stelle su Canale 5; Le cinque leggende su Italia 1; C’era una volta in America su Rai3

2 gennaio: Un viaggio a quattro zampe su Rai1; Genitori in trappola su Rai2; Il cane pompiere su Rai2