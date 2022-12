Natale, la spesa media per regali scende a 157 euro

La spesa media pro capite per i regali di Natale ammonterà a 157 euro. È la stima dell’ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui il dato è in calo rispetto allo scorso anno, quando gli italiani avevano speso in media 169 euro a testa: si tratta del dato più basso in oltre un decennio. Gli italiani nel 2022 spenderanno in totale 6,7 miliardi di euro per i regali natalizi, contro i 7,4 miliardi dell’anno scorso. Ma non è una conseguenza del caro bollette o, almeno, non solo.

La spesa aggregata per i regali di Natale (a prezzi 2022) era nel 2009 di 14,4 miliardi, scesa poi a 9,6 miliardi nel 2019, a 7,9 nel 2020 e 7,4 nel 2021. «Non ci sono segnali di particolare preoccupazione. Ci aspettiamo sorprese positive in un contesto difficile, a meno che non ci sia un crollo della fiducia», ha dichiarato Mariano Bella, direttore dell’ufficio studi di Confcommercio. La propensione a fare regali è in leggerissima crescita rispetto al 2021, dopo un calo iniziato nel 2015: nel 2022 si attesta al 41,7 per cento contro il 41,1 per cento del 2021 e il 43,8 del 2020. «È importante che il fenomeno della decrescita si sia arrestato», evidenzia Bella.

Consumi da tredicesime ai minimi da 15 anni

I consumi medi da tredicesime si ridurranno nel 2022, arrivando ai minimi da 15 anni: Confcommercio stima una media di 1.532 euro per famiglia. «Per rilanciare la crescita va rafforzata soprattutto la domanda interna, accelerando il patto fiscale annunciato dal governo», ha affermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Nonostante la disponibilità delle risorse appaia ridotta, Confcommercio comunque nutre delle aspettative: se migliora la fiducia, come ha indicato l’andamento delle vendite durante il Black Friday, Natale potrebbe non andare male per i consumi.