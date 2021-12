A Natale anche l’albero diventa smart

C’è chi lo fa la prima domenica d’Avvento, chi attende la festa dell’Immacolata e chi invece fa di testa propria. L’albero di Natale però non deve mai mancare e il momento della sua decorazione è in grado di riunire tutta la famiglia. Dite però addio a stelle filanti e palline di plastica, perché la nuova tendenza è in chiave hi-tech. Tutto grazie a Chiara Ferragni, che ha lanciato una vera moda del Natale smart.

Il Natale smart di Chiara Ferragni con le luci di Twinkly

Ad aprire le danze è stata infatti la regina delle influencer, che lo scorso 15 novembre aveva deliziato i suoi oltre 25 milioni di follower con il personale albero di Natale. «Amo il Natale. E sì, un mese di festeggiamenti non è abbastanza, quindi comincio da novembre», aveva postato Ferragni, presentando le sue decorazioni. Casa Ferragnez – che il 9 dicembre approderà su Amazon Prime Video con la serie omonima – ha stupito tutti con un albero decorato con luci in grado di accendersi, spegnersi e cambiare colore grazie al battito delle mani. Una magia che pone le basi in un nuovo sistema di illuminazione che, in collegamento con un’app dello smartphone, consente di personalizzare effetti, colori e ritmo con un semplice gesto.

A produrre le luci è Twinlky, azienda italiana che già da qualche anno propone idee alternative per decorare la propria casa. Le Twinkly Strings sono disponibili su Amazon e hanno un prezzo variabile in base alla lunghezza del cavo e la quantità di LED. Si va dai 76,90 euro per cento luci ai 201,84 per un set con ben 600 lampadine (novità del 2021). La stringa si divide in due parti, facilitando così il posizionamento intorno all’albero, ognuna lunga 10 metri con LED distanziati 8 centimetri l’uno dall’altro.

Personalizzabili ovviamente anche le stesse lampadine: si va dalle String Multicolor con LED RGB da 16 milioni di colori alle Special Edition LED RGBW che aggiungono il bianco nativo. Il tutto è collegato all’app per smartphone di Twinlky, scaricabile gratuitamente su iOS e Android, che supporta Alexa e il Google Assistant. Con un semplice tocco si potranno cambiare effetti, ritmo di accensione, colorazioni delle singole lampadine e così via.

Natale smart, le alternative economiche: dai comandi vocali e alle prese intelligenti

String LED RGB WiFi di Maxcio, il Natale si comanda a voce

Sul mercato ci sono diverse alternative più a buon mercato rispetto alle costose Twinlky. Sebbene abbiano meno opzioni di personalizzazione e una quantità inferiore di luci, sono comunque in grado di dare vita alla magia del Natale. Su Amazon sono disponibili le stringhe LED di Maxcio, sincronizzabili facilmente con l’app Smart Life, gratuita su iOS e Android. Compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, permettono all’utente di accendere e spegnere le luci tramite comando vocale e di personalizzarne colori e luminosità. Grazie a una striscia adesiva è possibile attaccarle in qualunque post, anche all’aperto. Il prezzo è di 27,99 euro.

Smart Beaeet LED, 20 metri di magia a poco prezzo

Venti metri di luci a soli 33,99 euro. È la grande proposta di Beaeet che propone un cavo di decorazione natalizia intelligente con supporto Bluetooth e WiFi. Offre ben 16 milioni di colori (gli stessi di Twinkly) e in aggiunta vanta un’opzione per l’accompagnamento musicale grazie a un microfono integrato. Il comando smart è disponibile con l’app Happy Lightning, gratis su iOS e Android, la cui interfaccia intuitiva e semplice consente di accendere o spegnere l’impianto oltre a modificare intensità della luce e ritmo di accensione. Su Amazon è disponibile anche una versione da soli 10 metri a 21,99 euro.

Meross, la presa Wi-Fi che rende smart anche le vecchie luci

Se nell’armadio avete ancora delle buone lampadine di cui non volete disfarvi, ma siete comunque desiderosi di rendere hi-tech il vostro albero, non disperate. La soluzione è una presa Wi-Fi intelligente. La migliore è Meross, compatibile con Alexa e Google Assistant e disponibile su Amazon al prezzo di 16,99 euro, ma sul mercato ve ne sono a centinaia. Homecloud ne offre una a 19,99, EzViz propone la sua T31 a 24,99, mentre TP-Link presenta la sua presa a controllo remoto a soli 9,99 euro.

Il funzionamento è molto semplice e intuitivo, tanto che in 5 minuti avrete ottenuto il risultato sperato. Basta infatti collegare la presa al router Wi-Fi di casa e attaccarla al muro: a questo punto sarà sufficiente collegare la spina delle luci natalizie alla presa smart e il gioco è fatto. A questo punto, tramite l’app di riferimento è possibile decidere se accendere o spegnere le luci e persino impostare dei timer per non doverci pensare più fino alla fine delle feste.