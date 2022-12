Natale al ristorante per 5 milioni di italiani: spesa media di 70 euro a testa

A Natale tantissimi italiani andranno al ristorante. Secondo le ultime stime, circa 5 milioni di italiani andranno a cena fuori e spenderanno in media 70 euro a testa. Si tratta di un segnale forte che evidenzia come tantissimi italiani hanno deciso di trascorrere le feste fuori e i livelli sono arrivati a quelli pre-pandemia.

I numeri dei ristoranti che saranno occupati a Natale

Un segnale importante per chi ha scelto il ristorante per trascorrere il Natale. Infatti, rispetto al 2021 500mila persone in più hanno optato per trascorrere la festività di dicembre fuori casa. I ristoranti saranno pieni quindi il prossimo Natale e la spesa media per persona si aggira intorno ai 70 euro.

Un dato contrastante invece riguarda il numero di ristoranti che apriranno a Natale. Se da una parte saranno 77mila i ristoranti che alzeranno le serrande, dunque il 65% circa del totale, dall’altro questa rappresenta una diminuzione rispetto al 2021. L’anno scorso infatti, circa il 67% dei ristoranti aprì durante la festività natalizia. Ancora molto lontano invece, il dato dei ristoranti aperti a Natale prima della pandemia, visto che a quei tempi si era raggiunta la percentuale di circa il 72%.

Le ragioni di questa scelta

Per giustificare le ragioni di questa scelta ci sono diversi fattori. A spiegarle ci ha pensato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. A questo riguardo ha dichiarato: «È probabile che le cause di questa dinamica dipendano da un lato dall’oggettiva difficoltà di reperire personale che da qualche anno caratterizza il mercato del lavoro di questo settore ma dall’altra anche dalla volontà di imprenditori che sono direttamente coinvolti nelle aziende di ‘staccare la spina’ almeno in una giornata particolare come il Natale per consentire a loro stessi e ai collaboratori di trascorrere la festa con i propri familiari».

Dunque, a Natale i ristoranti saranno pieni e questo è comunque un segnale positivo per i ristoratori, una sorta di buon auspicio in vista del 2023.