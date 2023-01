Natale da Chef stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Neri Parenti dirige Massimo Boldi in Natale da Chef, film del 2017 in onda stasera 3 gennaio alle 21.40 su Canale 5. La trama si concentra su un uomo di mezz’età che crede di essere un maestro dei fornelli, pur ricevendo solo insulti sui suoi piatti. Quando ottiene la chance di cucinare per un importante meeting di livello internazionale, si troverà a fare squadra con alcuni dei più improbabili aiutanti. Nel cast Biagio Izzo, Maurizio Casagrande, Barbara Foria e Francesca Chillemi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Natale da Chef, trama e cast del film stasera 3 gennaio 2023 su Canale 5

La trama del film ha come protagonista Gualtiero Saporito (Massimo Boldi) gestisce un ristorante al nord assieme alla moglie napoletana Beata (Barbara Foria). Convinto di essere un grande chef, è in realtà un completo disastro ai fornelli tanto da non riuscire a preparare un piatto decente. A salvare la baracca ci pensa sempre la moglie, che preferisce la semplicità alle innovazioni rischiose. Un giorno, però, la pesante critica di Gianfranco Vissani (sé stesso) lo spinge ad abbandonare la cucina. Improvvisamente ottiene però la chance di rifarsi e realizzare il suo sogno. Alla sua porta bussa Furio Galli (Maurizio Casagrande), proprietario di una ditta di catering, che gli offre un posto da capocuoco nella brigata che cucinerà al G7 di Trento. Dovranno però battere la concorrenza agguerrita di un’altra azienda pretendente.

Contento e pronto per la sfida, Saporito non sa però che Galli ha un piano ben diverso. Ha infatti promesso di concedere la vittoria all’avversario in cambio di un cospicuo compenso per ripianare i debiti e salvare così la sua ditta dalla bancarotta. È convinto che Gualtiero sia l’uomo giusto per fallire senza dare nell’occhio e mascherare così l’imbroglio. A peggiorare le cose, affianca allo “chef” una squadra di improbabili aiutanti. Si tratta dell’aiuto cuoco Tony (Biagio Izzo), incapace di sentire i sapori del cibo, e di Filippo (Dario Bandiera), sommelier da sempre astemio. Per non parlare di Laura (Francesca Chillemi), pasticcera che preferisce uscire dalle torte piuttosto che prepararle. Sfavoriti e senza possibilità, i quattro daranno prova di meritare più di quanto possano mostrare le apparenze. Nel cast Enzo Salvi, Rocío Muñoz Morales e Milena Vukotic.

Natale da Chef, qualche curiosità sul film stasera 3 gennaio 2023 su Canale 5

Sbarcato in sala nel 2017, Natale da Chef è l’ultimo film di Massimo Boldi prima del ritorno con Christian De Sica in Amici come prima l’anno successivo. I due ex partner però si contesero per l’occasione il botteghino italiano, dato che il comico romano uscì nello stesso periodo con Poveri ma Ricchissimi. Fu quest’ultimo ad aggiudicarsi il favore del box office, con oltre 6 milioni di euro di incassi rispetto ai 2.8 del film di Boldi. Nel cast, oltre alle star del cinema, compare il cuoco Gianfranco Vissani, che recita un piccolo cameo nei panni di un critico gastronomico pronto a stroncare la cucina del protagonista. Alla regia invece c’è Neri Parenti, già regista di cinepanettoni come Vacanze di Natale ’95, Natale a Miami e il recente In vacanza su Marte. Per quanto riguarda le location, Natale da Chef è stato girato a Trento, Rovereto e Riva del Garda.