Natale e Capodanno, cenoni più cari: gli aumenti

Organizzare il cenone di Natale e di Capodanno sarà più caro rispetto al 2022. Secondo i dati di un’indagine dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, infatti, i costi saliranno del 13,2 per cento per la cena della vigilia e del 9,6 per cento per la notte di San Silvestro.

Il cenone di Capodanno costerà 49,60 euro a persona

La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale sarà di 40,42 euro a persona, mentre per il menu low cost la cifra si attesterà a quota 21,80 euro a persona, con un aumento del 21,7 per cento rispetto al 2021. Lo scrive l’Osservatorio nazionale Federconsumatori. Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico costerà 49,60 euro a persona, mentre l’opzione più economica implicherà di 29,88 euro a testa (+6,7 per cento rispetto al 2021). Gli aumenti più significativi riguardano la carne (con punte del +18 per cento per il pollo), il pesce e la frutta secca. Anche i dolci saranno più salati, a causa dell’aumento del costo dello zucchero. E ovviamente pure brindare costerà di più: il vino rincara del 6 per cento, i liquori salgono del 5,5 per cento, mentre lo spumante segna +7,3 per cento.

Un italiano su tre prenoterà invece fuori casa almeno un pranzo

La maggior parte degli italiani trascorrerà la Vigilia di Natale a casa, presso la propria abitazione oppure da amici E parenti. Circa il 32,6 per cento prenoterà invece fuori casa almeno un pranzo, tra quello di Natale e quello del 31 dicembre, che sia in un ristorante o in un locale. Anche il Codacons, dopo aver rielaborato i dati Istat definitivi sull’inflazione, stima che tutto costerà di più questo Natale: la previsione è che gli italiani in tutto spenderanno 612 milioni di euro in più rispetto al 2021.