«È Natale e a Natale si può fare di più», recita un famoso motivetto. E questo devono aver pensato in occasione del 25 dicembre (e della vigilia) le varie figure della politica italiana. Anche a Natale si può fare qualcosa di più rispetto ai rivali, con un bel messaggio a effetto lanciato sui social. Giusto per sgombrare il campo da possibili equivoci, è bene iniziare questo articolo scrivendo che a “vincere il Natale” è stato Silvio Berlusconi. Ecco come ci hanno fatto gli auguri il leader di Forza Italia e gli altri protagonisti della politica nostrana.

Natale, Berlusconi festeggia con Gilda

«A tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale», dice un Berlusconi tirato a lucido, con l’albero natalizio riccamente addobbato sullo sfondo e la new entry a quattro zampe della sua villa di Arcore: la cagnolina Gilda. «Buon Santo Natale a voi e alle vostre famiglie! Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e dì serenità con le persone a cui volete bene, come farò io», scrive l’ex premier a corredo del filmato. «Regalaci il Quirinale, Cavaliere», si può leggere tra i commenti.

Natale, la serenità di Salvini

Primo piano con sorriso e, sulla parete dietro, le foto di famiglia. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai follower: «Semplicemente, felicemente, affettuosamente: buon Santo Natale a tutti voi!». Grande serenità, dopo la frecciata lanciata ieri sera all’Ue, con un’immagine del presepe e il commento: «Non c’è direttiva internazionale che possa cancellare, “consigliare modifiche comunicative” o censurare le nostre tradizioni, le nostre parole o i nostri simboli: Viva il Santo Natale». Tutto questo «sperando che in Europa nessuno si offenda», aveva auspicato Salvini.

Natale, il post di Meloni

«Auguro un felice e sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari», scrive Giorgia Meloni con copricapo natalizio e albero addobbato. «Facci un grande regalo: manda a casa questi incompetenti», gli il commento di un fedelissimo di Fratelli d’Italia. Due giorni fa, a corredo di una sua foto con il presepe sullo sfondo, aveva scritto: «Difendiamo la nostra identità e le nostre tradizioni. Sempre».

Natale, gli auguri di Letta e Renzi

C’è poco da fare, si può essere d’accordo o meno sulla politica, ma il centrodestra si impegna di più negli auguri. Basta andare sulla pagina di Enrico Letta per averne conferma. «Buon Natale e Buone Feste!», il parco messaggio del segretario del Pd su Instagram, scritto su sfondo rosso con simbolo del partito. L’ex dem Matteo Renzi sceglie invece di fare gli auguri con una foto di un foglio scritto a penna: «Buon Natale a tutte e a tutti. Un buon Natale speciale a tutte le persone che sperimentano oggi il dolore della solitudine. Un abbraccio affettuoso e l’augurio più bello. Matteo». È l’augurio più grande per un Natale di pace, spiega Renzi. «Chiedi a Babbo Natale qualche punto percentuale in più», gli suggerisce quello che probabilmente non è un elettore di Italia Viva.

Natale, le considerazioni di Conte

«Diciamoci le cose come stanno: speravamo fosse finita, ma c’è ancora strada da fare per archiviare questo difficile capitolo delle nostre vite. In questi giorni così importanti dobbiamo prometterci di recuperare tutti insieme quel senso di unità che ci aiuta ad andare avanti passo dopo passo, giorno dopo giorno, tenendoci per mano e non lasciando nessuno indietro», scrive l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a corredo di una foto che lo ritrae, sorridente sotto la mascherina. Per niente natalizia. «Seminiamo speranza gli uni negli altri: si vince restando compatti e solidali, non curando il proprio orticello. È un momento duro, ma gli italiani ce l’hanno sempre fatta: così sarà anche stavolta. Buon Natale all’Italia, a tutti noi». E Mario Draghi? A Città della Pieve con la famiglia, tanto aveva già fatto gli auguri l’altro giorno in conferenza stampa.