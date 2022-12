Da Lizzo a Camila Cabello, 10 canzoni di Natale del 2022

Ogni anno a Natale si ascoltano sempre le solite canzoni. Basti pensare che Mariah Carey – che ha un vero business attorno al 25 dicembre – è di nuovo in vetta alle classifiche con All I Want for Christmas Is You. E ancora, in rotazione si ascoltano Happy XMas (War is Over) di John Lennon o Last Christmas degli Wham!. Per chi è stanco delle solite note natalizie, il 2022 presenta numerose novità. Canzoni pop e rock, ma anche country e r&b stanno popolando le piattaforme streaming. Lizzo e Camila Cabello hanno creato cover di alcuni cult, i Backstreet Boys e Sia addirittura a un intero album di Natale. Ariana Grande, già star di Natale con vari singoli, ha dato vita a un nuovo duetto. Ecco 10 fra le migliori uscite del 2022 segnalate da Billboard.

Inediti, album e cover: le 10 migliori novità musicali per il Natale 2022

1. Lizzo e la cover di Someday at Christmas di Stevie Wonder

Fra le migliori uscite musicali del Natale 2022 c’è indubbiamente Lizzo, fra le artiste più gettonata degli ultimi mesi. La popstar ha rilasciato una sua personale versione di Someday at Christmas, brano del 1966 di Stevie Wonder come parte della compilation di Amazon Music. «Ho scelto questo singolo non solo perché è un classico», ha detto l’artista a Billboard. «L’ho fatto perché, 60 anni dopo, ci ricorda che combattiamo per la pace e l’uguaglianza».

2. Camila Cabello e la sua versione di I’ll Be Home for Christmas

Nella tracklist della compilation di Amazon Music compare anche un’altra cover con un’importante voce della musica internazionale. Si tratta di Camila Cabello, artista cubana che ha pubblicato la sua personale versione di I’ll Be Home for Christmas. Risalente agli Anni ’40, è stata cantata anche da Michael Bublé e Frank Sinatra. «È il mio brano natalizio preferito», ha annunciato la stessa artista sul suo profilo Instagram.

3. I Backstreet Boys hanno rilasciato un intero album di Natale

Se Lizzo e Camila Cabello hanno voluto regalare un singolo di Natale ai loro fan, i Backstreet Boys si sono spinti oltre. L’ormai ex boyband ha infatti pubblicato l’album A Very Backstreet Christmas, un intero disco con le più celebri canzoni natalizie. All’interno Last Christmas degli Wham! e Christmas in New York, brani accompagnati anche dai video ufficiali su Youtube. Quest’ultimo è uscito lo scorso 12 dicembre.

4. Sam Ryder, il singolo di Natale del britannico che partecipò all’Eurovision

Ricordate Sam Ryder, il britannico arrivato secondo nell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest? Di recente ospite a Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio, ha da poco pubblicato il primo disco. All’interno anche la cover di Jingle Bells, cult di Natale che da decenni accompagna le feste in tutto il mondo. In stile funky e con alcune note in falsetto, è come Lizzo e Camila Cabello parte della compilation di Amazon.

5. Sia rilancia un’edizione deluxe del suo Everyday Is Christmas

Cinque anni fa, la cantante australiana Sia rilasciava il suo ottavo album in studio, il primo natalizio dal titolo Everyday Is Christmas. Quest’anno ne ha pubblicato una nuova versione deluxe contenente anche tre brani inediti. Si tratta di Naughty & Nice, 12 Nights e 3 Minutes ‘til New Years. A differenza di molti altri cantanti, Sia non ha arrangiato vecchi brani ma ne ha scritti di nuovi assieme a Greg Kurstin. Fra i più apprezzati Santa’s Coming for Us.

6. Alicia Keys rilascia Santa Baby, il suo primo album di Natale

Tanti artisti hanno pubblicato album esclusivamente natalizi. Oltre ai già citati Backstreet Boys e Sia, per l’Italia lo hanno fatto Laura Pausini, Andrea Bocelli e Il Volo, solo per citarne alcuni. A livello internazionale, Billboard segnala per il 2022 Santa Baby, nuovo lavoro in studio di Alicia Keys. In esclusiva per Apple Music, contiene anche una versione di Happy XMas (War is Over) di John Lennon e Yoko Ono.

7. Gli Offspring, il ritmo punk rock perfetto per Natale

Fra le nuove canzoni di Natale del 2022 c’è spazio anche per il rock. Anzi, esattamente per il punk rock grazie ai suoi alfieri, gli Offspring. La band californiana di Graden Grove ha infatti rilasciato Bells Will Be Ringing (Please Come Home For Christmas), cover del brano di Charles Brown. «Abbiamo sempre amato la versione classica di questa canzone», hanno scritto i musicisti su Instagram. Non si tratta di un loro esordio natalizio. Due anni fa infatti interpretarono Christmas (Baby Please Come Home) di Darlene Love.

8. Kelly Clarkson e Ariana Grande, arriva la versione live di un brano del 2021

Già in tutte le radio con la sua Santa Tell Me, Ariana Grande è tornata con un nuovo duetto. O meglio, con la versione live di un precedente duetto del 2021. Si tratta del brano Santa, Can’t You Hear Me eseguito con Kelly Clarkson nel concerto dal vivo per NBC. La canzone è parte del secondo album in studio di Clarkson, When Christmas Comes Around che contiene anche il brano Glow con Chris Stapleton.

9. Alanis Morissette, disponibile una nuova versione di Little Drummer Boy

Il Natale 2022 porta in regalo ai fan della musica internazionale il ritorno di Alanis Morissette. L’artista ha inciso una nuova versione di Little Drummer Boy, classico delle feste in America risalente agli Anni ’40. Per la cantante di Ironic e Thank U non si tratta di un esordio nella discografia natalizia. Nel 2019 si esibì con Jimmy Fallon in You Outta Know per le strade di New York, mentre l’anno seguente realizzò una cover del brano di John Lennon Happy XMas.

10. Sam Smith e la sua Night Before Christmas

Ultimo, ma non in ordine di classifica, Sam Smith con la sua personale versione di Night Before Christmas, da non confondere con il quasi omonimo film di Tim Burton. Ballata d’amore, per il cantante rappresenta il piacere collettivo durante la Vigilia di Natale. L’artista londinese poche settimane fa per la prima volta in carriera ha anche raggiunto la vetta delle classifiche con il suo brano Unholy.