Natale in tv, da Maleficent a Gli Aristogatti: quando e dove vedere i grandi classici Disney

Non è Natale senza un bel cartone animato per tutta la famiglia. Come da tradizione, i canali televisivi si apprestano a trasmettere, durante le festività, alcuni fra i classici Disney più famosi e in grado di emozionare grandi e piccini. Sebbene manchino ancora due settimane alla festa tanto attesa, alcune reti hanno già reso noto il palinsesto e i programmi che andranno in onda. Occorre precisare però che le scalette sono in continuo aggiornamento, pertanto tali appuntamenti potrebbero subire delle variazioni nel corso dei giorni. Ecco però cosa ci aspetta durante le festività di Natale 2021.

Natale 2021, i classici Disney in onda in tv sui canali Rai

I grandi ritorni, da Gli Aristogatti a La Bella e la Bestia

Sei film per altrettanti giorni in compagnia delle favole e delle storie più amate. Rai è ammiraglia dei cartoni animati e anche per Natale 2021 è pronta a intrattenere tutta la famiglia con alcuni classici senza tempo. Gli unici veri film animati saranno però, secondo quanto rivelato finora, Gli Aristogatti, pellicola del 1970 in onda la sera di venerdì 31 dicembre su Rai2, e Alla ricerca di Dory, sequel del 2016 del fortunato Alla ricerca di Nemo, atteso per il 6 gennaio. I teneri Romeo e Duchessa e gli avventurosi pesci della Pixar non saranno però gli unici protagonisti Disney delle feste.

Attesi anche i ritorni di Cenerentola (27 dicembre) e La Bella e la Bestia (30 dicembre), entrambi in onda su Rai1. Molto probabilmente si tratterà dei live action più recenti, come già avvenuto lo scorso anno. Già per il Natale 2020 infatti Rai trasmise Cenerentola del 2015 con Lily James e Richard Madden, oltre al musical La Bella e la Bestia con Emma Watson nei panni della protagonista.

In prima tv Maleficient – Signora del male e Il ritorno di Mary Poppins

Per le festività di Natale attese anche a due attese prime visioni su Rai1. Il 26 dicembre andrà infatti in onda Maleficient – Signora del male, mentre il 5 gennaio sarà il turno de Il ritorno di Mary Poppins. Per la serata di Santo Stefano sarà protagonista in prima tv il secondo capitolo con Angelina Jolie nei panni della strega Malefica de La bella addormentata nel bosco. Nel cast tornano Elle Fanning nei panni di Aurora e Imelda Staunton in quelli della fata Giuggiola, mentre si aggiunge Michelle Pfeiffer che interpreta la regina Ingrid. Sbarcherà sulla prima rete nazionale Il ritorno di Mary Poppins, sequel del 2018 del grande classico del 1964. Emily Blunt raccoglie il testimone di Julie Andrews nei panni della celebre protagonista nata dalla penna di Pamela Travers.

Natale 2021, il calendario dei classici Disney in onda sui canali Rai

26 dicembre: Maleficent, Signora del Male su Rai1

27 dicembre: Cenerentola su Rai1

30 dicembre: La Bella e la Bestia su Rai1

31 dicembre: Gli Aristogatti su Rai2

5 gennaio: Il ritorno di Mary Poppins su Rai1

6 gennaio: Alla ricerca di Dory su Rai2