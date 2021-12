Dalla visione dei film o degli eventi sportivi in streaming fino alle call di lavoro, la rete Wi-Fi oggi è un elemento essenziale per le abitazioni di tutti. Internet ormai è necessario anche per le azioni più comuni e senza un abbonamento alle reti wireless si rischia di rimanere isolati dal mondo. Chi vive in una casa grande però rischia di avere problemi di copertura in tutte le stanze. Vi è capitato di stendervi sul letto per guardare un film e innervosirvi per i continui casi di buffering? Se sì, allora avete bisogno di un nuovo router Wi-Fi capace di garantire una potenza ottimale in ogni area della casa.

Il Guardian ne ha selezionati tre, ognuno con personali caratteristiche, pro e conto. Ecco una guida per capire quale acquistare, anche per un eventuale regalo di Natale. Una precisazione: i router sono stati testati con una rete a 200 mbps con più di 50 dispositivi collegati tra cui notebook, smartphone e tablet.

Router Wi-Fi, prezzi e caratteristiche dei tre migliori device

1. Linksys Velop MX4200, il top di gamma

Elevata potenza del segnale a lungo raggio e alta velocità. Queste le due caratteristiche principali che, secondo il Guardian, rendono il Linksys Velop MX4200 il top in assoluto. Queste “torri” verticali riescono a garantire copertura a tutta la casa per un raggio di 25 metri di distanza, mantenendo uno standard di resa eccellente anche con numerosi dispositivi collegati contemporaneamente. Tramite un’app su cellulare è possibile gestire la rete anche da remoto, tra cui un’opzione di parental control per sospendere l’accesso a Internet manualmente e bloccare siti specifici in base al dispositivo. Il prezzo, sullo store online di Amazon, è di 179,99 euro.

2. Netgear Orbi RBK753, non convince la copertura in case con muri di cemento

Ben più costoso – su Amazon è disponibile al prezzo di 699,99 euro – ma quasi ugualmente efficace è il router Wi-Fi Netgear Orbi RBK753, che il Guardian piazza un gradino sotto rispetto al Linksys. L’unità principale possiede tre porte ethernet e una presa per il modem, mentre quelle satellite vantano solo due porte ethernet. Sebbene abbia un raggio d’azione ridotto rispetto al Velop MX4200, riesce a coprire un’area di 525 metri quadri con 40 dispositivi connessi. Il problema principale si riscontra quando si passa da una stanza all’altra con muri ben isolanti.

Come riporta il magazine britannico, il segnale non è in grado di oltrepassare le barriere di cemento più spesse, causando fastidiosi rallentamenti. Il parental control è disponibile in due versioni, base o avanzata. La prima consente il blocco di determinati siti e la gestione di accensione dell’accesso a Internet, mentre quella pro – al costo di 8 euro al mese – include pianificazioni dettagliate, filtro dei contenuti e monitoraggio costante del dispositivo. Oltre al kit da 3, Amazon ne offre uno con 4 unità (979,98 euro) e uno con 5 (1259,97 euro).

3. Eero Pro 6, il router Wi-Fi per 75 dispositivi in contemporanea

In termini di semplicità di configurazione, secondo il Guardian nulla è in grado di battere il router Wi-Fi Eero Pro 6 di Amazon. Quando si passa alle specifiche tecniche però, le differenze con i competitor saltano subito all’occhio. La copertura è limitata a 190 metri quadri ma supporta 75 dispositivi contemporaneamente, mentre le velocità calano del 10 per cento quando si passa dall’unità centrale a quelle periferiche e scendono ancora di più quando ci si connette dai posti più lontani della casa. Anche in questo caso potrebbe presentare dei problemi in appartamenti con muri di cemento più spessi e inoltre causa una fastidiosa interferenza con l’audio wireless di Xbox tramite le cuffie collegate al joypad.

Anche in questo caso è disponibile un’app che consente di controllare da remoto la rete, sospendendo l’accesso generale oppure limitandolo a determinati dispositivi. Un abbonamento alla versione pro garantisce anche un utilizzo senza pubblicità e un sistema antivirus. Il prezzo sul sito ufficiale di Amazon è di 249 euro al pezzo, ma è disponibile un set da 3 al costo di 639 euro.