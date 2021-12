Poche idee e magari un budget risicato per i regali di Natale. Anche in questi casi la soluzione non è così difficile da trovare, basta solo un po’ di fantasia. E perché no, un salto in cucina. Le eccellenze enogastronomiche, d’altronde, in Italia abbondano e, di questi tempi, consentono di fare bella figura senza dover spendere necessariamente un capitale. Ecco, allora, cinque prodotti alimentari da acquistare con meno di dieci euro. E per chi volesse concedersi un azzardo c’è sempre la possibilità di metterli insieme e comporre il più classico dei cesti.

Leggi anche: Natale 2021, i cinque panettoni non milanesi da assaggiare

I cinque prodotti enogastronomici da regalare a Natale con meno di 10 euro

1- Tisane alle erbe, per affrontare la giornata col piglio giusto

Se fra le persone a cui volete dedicare un pensiero c’è qualcuno che ama erbe e infusi, la scelta potrebbe cadere su un prodotto da consumare la mattina, per coccolarsi con un mix interessante di profumi e ricevere la carica giusta ad affrontare la giornata. Le tisane in bustina, a tal proposito, offrono l’amalgama perfetto di aromi, a cui si mescolano la dolcezza del miele e i toni speziati di cacao e cannella. Ginseng, papavero, iperico e ginkgo, poi danno una sferzata decisiva di energia. Potete trovare tutto questo nei prodotti biologici Remedium n.0 Morning di Wilden Herbals, da sempre in prima linea anche in materia di sostenibilità. L’astuccio con dieci bustine costa 9,5 euro. www.wildenherbals.com

2- Cantucci, uno scrigno di fragranza e profumo

Desiderate omaggiare un goloso? L’idea adatta è una scatola di cantucci, classici biscotti della tradizione dolciaria italiana con le nocciole, a cui, in alcune varianti vengono aggiunti pistacchi. Un prodotto capace di mantenere a lungo inalterati profumo e fragranza, l’ideale per accogliere eventuali ospiti e da accompagnare al vin santo. Si presentano leggermente dorati e duri nella “scorza” esterna, grazie alla doppia cottura, nella versione in scatola proposta da Paolo Brunelli, maestro gelatiere e cioccolatiere. Li trovate a 9 euro. paolobrunelli.me

3- Il cofanetto quattro miscele per gli amanti del caffè

In lista avete qualcuno con la più classica delle dipendenze da caffè? Nessun problema, il regalo perfetto è il cofanetto che contiene una selezione di quattro miscele macinate: la Tarrazu dal Costa Rica, la AA Washed dal Kenya, con aroma intenso e un retrogusto agrumato, la speziata e indiana Monsooned Malabar, e, infine, la SHG Strictly High Grown di El Salvador. La trovate nello shop di Caffè Corsini, 4 confezioni da 125 grammi si pagano 9,5 euro, con lo sconto addirittura 7,6 euro. www.caffecorsini.com

4- La créme de la creme

C’è poi chi va matto per le creme spalmabili, dolci o salate. Per accontentare gli amanti del genere, vi suggeriamo due possibilità. Quella alle Nocciole Igp del Piemonte con Cacao è prodotta in modo artigianale con frutta che cresce in Italia. Perfetta da gustare sul pane o col gelato (240 grammi a 8 euro). E ancora la crema Arachidi di Livorno al Sale, ottenuta con noccioline tostate nel forno a legna. Va accoppiata a carni bianche, crostacei e verdure. Ha un gusto amarognolo e 240 grammi costano 7 euro da Ciacco Lab, gelateria e laboratorio sperimentale che propone le sue creazioni anche sul sito www.ciaccolab.it

5- Tutto l’olio della tradizione

Fra le eccellenze del nostro territorio come non citare l’olio, che sulla tavola di Natale è in grado di fare abbondantemente la differenza. Ancor di più se è lavorato in un frantoio che vanta un secolo di attività. Il classico extravergine di oliva, in bottiglia da mezzo litro (a 6 euro) o quello in lattina da 0,25 litri, (a 4,5 euro), si abbina alla polpa di olive (vasetto da 160 grammi a 4 euro), a un pesto biologico senza aglio (vasetto da 120 grammi a 4 euro) o a una crema di pomodori (vasetto da 130 grammi a 4 euro). Prodotti tutti presenti nella gamma biologica dei prodotti Salvagno, che cura gli olivi fra le colline della Valpantena, nel veronese.