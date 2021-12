La Natività custodisce in sé un enorme potere evocativo. Ma ci sono scenari che lo amplificano e donano emozioni capaci di arrivare dritte al cuore. L’antica tradizione del presepe ogni anni si arricchisce di spunti particolari, accorgimenti e location capaci di attirare turisti e visitatori, che siano sott’acqua, a bordo di particolari imbarcazioni o nella più evocativa delle grotte. C’è questo e molto di più nelle cinque mete che Tag43 ha selezionato per consentirvi di immergervi ancora di più nello spirito delle feste ormai alle porte.

I cinque presepi più suggestivi e particolari d’Italia

1- Marcheno, il paese presepe

Fra i centri tipici della val Trompia, nel bresciano, Marcheno diventa la cornice di un presepe diffuso, che si snoda lungo il corso del fiume Mella, con numerose strutture permanenti, in pietra, che ripropongono una Betlemme in miniatura e numerose scene di vita quotidiana. Con una lenta passeggiata ci si avvicina gradualmente alla capanna sormontata dalla stella cometa illuminata, il luogo in cui è nato Gesù. Ci si barcamena fra architetture mignon con tanto di porticati, portoni e finestre ad arco, interni con particolari in legno, diversi congegni meccanici che permettono di conoscere i mestieri e le abitudini dell’epoca. Dalla Vigilia all’epifania www.visitbrescia.it

2- Laveno Mombello, la Natività sottacqua

Sulla sponda varesotta del lago Maggiore, a Laveno Mombello, ogni anno viene collocato da un gruppo di sommozzatori un Presepe sommerso, composto da 42 statue in pietra bianca di Vicenza, scolpite dall’artista Gianfranco Tancredi. Il rito nasce nel 1975, quando alcuni sub depositarono un Cristo degli Abissi, mentre quattro anni più tardi fu la volta della prima Natività, alla quale si sono aggiunti progressivamente altri soggetti. Ancorati a diverse piattaforme, i personaggi che simboleggiano il Natale sono visibili da piazza Caduti del Lavoro. La sera, poi, quando le luci accendono le figure sembrano fluttuare e l’emozione è assicurata. Fino al 15 gennaio 2022. www.presepesommerso.it

3- Cesenatico, presepe in barca

Scene allestite su diverse imbarcazioni antiche, ormeggiate lungo il Porto Canale, disegnato da Leonardo a Cesenatico. Il presepe galleggiante è cullato dall’ondeggiare impercettibile di pescherecci storici come trabaccoli, battane, paranze, con profili illuminati da luci chiare, che la sera, specchiandosi in acqua con mille riflessi, regalano uno splendido colpo d’occhio. Oltre alla Sacra Famiglia a grandezza naturale, sono rappresentati pescatori, pescivendole, marinai, donne impegnate a impastare la piadina, artigiani che rattoppano le reti. In uno scenario in linea con la vocazione cittadina sono tutti vestiti con costumi in tela pennellata con cera a caldo, sullo sfondo di palazzi secolari. Fino al 16 gennaio 2022. www.presepemarineria.it

4- Orvieto, il presepe nel pozzo

In un complesso sotterraneo di origine etrusca, che si spalanca sotto il quartiere medievale di Orvieto, viene predisposto, per l’edizione numero 32, il presepe nel pozzo. Le statue iperrealistiche sono a grandezza naturale, realizzate con le tecniche degli spettacoli teatrali e delle riprese televisive o cinematografiche. Silicone, resine, gomme, lattice, applicati a calchi o sculture, creano personaggi che rimandano alla Palestina di Gesù, dove si consumano cibi della cucina Kasher, si parla in aramaico e si prega in ebraico. E ad accentuare il realismo delle scene contribuiscono il latte che bolle e il focolare sempre acceso. Dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022. www.pozzodellacava.it

5- Matera, un presepe vivente lungo un chilometro

Invade il rione Caveoso, il presepio vivente che si svolge per l’XI edizione fra i Sassi di Matera, che compongono lo straordinario paesaggio urbano tutelato dall’Unesco. Le visite pomeridiane e serali, a gruppi itineranti, si dipanano per un chilometro tra le case grotta illuminate. Diverse le tappe in programma per assistere a rappresentazioni teatrali ispirate alla Natività e alle storie narrate nelle Sacre Scritture. Quest’anno tutti gli spettacoli, con protagonisti in costume d’epoca, ruotano attorno al tema Una speranza per il futuro, con un chiaro riferimento ai problemi legati alla pandemia e all’attualità. Dal 7 dicembre al 9 gennaio 2022 nei fine settimana. www.aptbasilicata.it