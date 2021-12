Vostro figlio non perde occasione per mettere il costume di Spiderman a tutte le feste in maschera? Un vostro amico conosce a memoria tutte le battute dei film del Marvel Cinematic Universe? Se la risposta è sì e ancora non avete trovato un’idea che vi soddisfi per il regalo di Natale, non disperate. Il web è pieno di gadget e prodotti dedicati o anche solo ispirati alla casa dei fumetti fondata da Stan Lee. Dalle ultime uscite in edicola ai capi di abbigliamento, passando per i gadget, i videogiochi PlayStation o i pupazzetti Funko Pop!, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Ecco una guida dettagliata per non lasciarsi sfuggire nulla.

Natale Marvel, i 5 regali migliori per i fan di fumetti e supereroi

1. Fumetti, le ultime uscite di Panini Comics

I veri fan della Marvel sono anche grandi collezionisti di fumetti. Di recente Panini Comics ha annunciato una ricca serie di nuove tavole che usciranno giovedì 9 dicembre, giusto in tempo per Natale. Fra queste non mancano Wolverine & Co. con X-Men: Il processo di Magneto, Spiderman con Amazing Spider-Man 75 e Spider-Man 784 e Venom con il penultimo capitolo del crossover Extreme Carnage!. Spazio anche ad Iron Man, i Fantastici Quattro e Hulk. Il prezzo varierà dai 3 ai 7 euro. Non mancheranno alcune versioni speciali, tra cui le 224 pagine di Daredevil: Diavolo custode al prezzo di 20 euro e Thor: La Rinascita, fumetto di 160 pagine da 15 euro.

Sono disponibili online le nostre CHECKLIST DI DICEMBRE!https://t.co/XW1br3qNaa — Panini Comics Italia (@PaniniComicsIT) October 15, 2021

2. Gadget e giocattoli Lego, i regali per veri appassionati

La categoria più folta di prodotti Marvel è indubbiamente quella dei gadget. Ce ne sono di ogni tipo, dai portachiavi alle suppellettili, passando per i celebri Funko Pop!. Fra questi ultimi si segnalano Deadpool in vestaglia (11,50 euro), pupazzetto con testa oscillante dell’eroe che al cinema ha il volto di Ryan Reynolds. Non mancano ovviamente quelli classici dedicati agli Avengers e al loro acerrimo nemico Thanos (23,42 euro), con tanto di guanto dell’Infinito al braccio. Presenti le versioni della nuova serie Hawkeye, disponibile su Disney +.

Per i fan del simbionte Venom c’è la action figure di Carnage appartenente alla serie Titan Hero, al costo di 22,98 euro. Gli amanti di Iron Man invece possono scegliere anche una collana con il reattore Stark che il protagonista usa per salvarsi la vita. Tanti anche i prodotti della Lego, tra cui la riproduzione del Guanto dell’Infinito di Thanos da 590 pezzi con dita mobili. Un oggetto da collezione che a Natale farà felice ogni appassionato, disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 69,99 euro.

3. Abbigliamento, il capo perfetto per Natale

Magliette, felpe, pantaloni. E ancora cappellini, sciarpe e scarpe. L’abbigliamento presenta un’infinita varietà di opzioni per gli amanti dei fumetti e costituisce da sempre un regalo molto apprezzato a Natale. Il web è pieno di opzioni, anche se le più interessanti sono disponibili su Emp online. Qui è possibile trovare numerosi prodotti ufficiali, tra cui una felpa con il simbolo di Spiderman (59,99 euro), un cappello di lana con il teschio di The Punisher (9,99) e tante magliette di Captain America, Tony Stark, Loki e i Guardiani della Galassia. I prezzi sono molto spesso accessibili, alcuni dei quali vantano uno sconto apposito offerto dalla piattaforma.

4. Videogiochi, gli Avengers sbarcano su PlayStation

Di recente, anche il mondo dei videogames a deciso di offrire i suoi adattamenti delle celebri storie Marvel. Per PlayStation 4 e 5 si segnalano Marvel’s Avengers e Marvel’s Guardians of Galaxy. Il primo, opera di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, vede i vendicatori subire l’attacco di una misteriosa minaccia durante un evento cittadino. Sconfitti e delusi per il fallimento, gli eroi sciolgono la squadra e solo l’intervento di una giovane ragazza di nome Kamala Khan riporta in loro la forza di tornare a combattere. Il nuovo aggiornamento, uscito da pochi giorni in tempo per Natale, ha visto l’ingresso nel team di Spiderman. Il secondo, uscito lo scorso ottobre, mette i gamer nei panni di Star Lord, membro dei Guardiani della Galassia, in uno sparatutto in terza persona, mentre la CPU comanda i quattro altri membri del team.

5. Libri e Film, dalle biografie di Stan Lee ai Blu-ray

Alle spalle di un grande universo c’è sempre un grande creatore. Stan Lee, scomparso nel novembre 2018, è l’autore alle spalle dei supereroi più famosi del mondo. La sua vita è stata raccontata in diversi libri e biografie che aiutano a comprendere meglio alcuni passaggi chiave della creazione dei personaggi oltre ad aneddoti e memorie della sua vita. Sui vari store online è possibile acquistare, fra gli altri, Stan Lee. Il padre dell’universo Marvel, biografia di Bob Batchelor (Leone, 18,90 euro) che ripercorre la vita dell’autore dall’adolescenza fino alla maturità.

Disponibili anche Disegnare fumetti secondo Stan Lee (Pavesio, 35,90 euro), una vera guida scritta dallo stesso Lee per imparare i trucchi del mestiere, dalla prospettiva alla composizione delle tavole fino alla preparazione di un portfolio per presentarsi agli editori. Non solo libri, ma anche Blu-Ray. Sugli store è disponibile una collection di 20 film, Marvel Studios Collection (197,90 euro), che comprende i migliori capitoli cinematografici, tra cui Avengers: Endgame.