Il Natale ormai è alle porte ed è bene iniziare a organizzare lo shopping per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola poco prima del cenone della vigilia. Se mamme e migliori amiche sembrano più facili da accontentare, le cose possono farsi leggermente più complicate quando si tratta di pensare a un pensiero per il papà, il fratello, l’amico o il fidanzato. Non c’è da preoccuparsi: bastano poche dritte per evitare di girare a vuoto e rientrare a casa con un pugno di mosche. Dagli occhiali da sole ai berretti in lana, passando per un classico profumo o un’immancabile t-shirt, cinque idee per regali da uomo all’ultima moda ma con un occhio al portafoglio.

Natale 2021: cinque cadeau per uomo a meno di 50 euro

1) Un beanie è per sempre

Tra i trend che sembrano non avere una data di scadenza, i berretti di lana o beanie occupano decisamente uno dei gradini più alti del podio. Pratici, caldi e facilmente abbinabili tanto a outfit casual quanto a combinazioni più formali, rappresentano un regalo transgenerazionale, adatto per tutte le età e per tutti i gusti. E, tra le catene di fast fashion e gli e-commerce, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: dai cappelli in cashmere di Zara, disponibili in vari colori al prezzo di 49.95 euro alle opzioni multicolore di The North Face, acquistabili su Zalando a 27.99 euro, fino a quelle più sportive firmate Nike, a 24.99 euro.

2) Felpe e t-shirt, must have di qualsiasi guardaroba

Ci sono indumenti che, in un guardaroba, non possono decisamente mancare. Felpe e t-shirt possono diventare veri e propri salvavita, svoltando mise poco pratiche da indossare o dando un tocco più urban ad abbinamenti fin troppo seriosi. Perché, quindi, non andare alla ricerca della maglietta o della felpa perfetta? Giocare sul sicuro, spesso, è la strada migliore per soddisfare anche i gusti più difficili. Se il destinatario del regalo non ama osare, non bisogna rifugiarsi in nessun altro posto che in un negozio monomarca o sul sito web di Mango, dove si trovano proposte a tinta unita o in color block, in una fascia di prezzo compresa tra 29.99 e 39.99 euro. Se, invece, si presta a tagli e linee più fuori dagli schemi o gradisce grafiche e scritte meno sobrie, su Zalando ci sono i capi di Closure London, a partire da 31.99 euro. Lo stesso discorso vale per le magliette: per i tradizionalisti, una t-shirt di Levi’s è la soluzione, magari in un colore neutro come il verde militare, a 25 euro; per i fashion victim, invece, Bershka offre un repertorio variegatissimo, tra stampe ispirate ai manga, a 17.99 euro, e fantasie curiose, a 7.99 euro. Un vero affare.

3) Il borsone ideale per i lunghi pomeriggi in palestra

Per gli sportivi più incalliti, cosa c’è di meglio di un bel borsone da palestra. Capiente, lavabile e utilizzabile anche per brevi weekend fuori città o rapide trasferte di lavoro, un oggetto utile, resistente e perfetto per qualsiasi disciplina. New Balance ne ha di qualsiasi forma e dimensione: da quello rettangolare con il logo del brand al prezzo di 36.40 euro a quello ovale, in tessuto tecnico, a 35 euro. Per tonalità più fluo, citofonare Adidas: quello in arancione costa 45 euro.

4) Occhiali da sole, l’immancabile evergreen

Possono sembrare un cadeau un po’ azzardato perché si tratta di un accessorio molto personale ma se si conoscono bene i gusti della persona che li riceverà, il margine d’errore è minimo. Gli occhiali da sole sono un accessorio passepartout, immune ai trend passeggeri e facile da abbinare a qualsiasi look. Sono diverse le alternative economiche che non hanno nulla da invidiare ai modelli sfoggiati sulle passerelle dell’haute couture: tra queste, le montature in tartaruga e trasparenti ordinabili sullo shop di Zalando, a 28.09 euro.

5) Il profumo, tra grandi classici e insolite fragranze

Tra indumenti e accessori, è bene non dimenticare il beauty e la cura dell’igiene personale. Mettendo da parte creme idratanti o kit dopobarba, il profumo potrebbe essere una scialuppa di salvataggio non indifferente davanti a un vuoto cosmico di idee. Si potrebbe dare uno sguardo alle fragranze di Lush, naturali e sostenibili. Dallo Shade, con note legnose avvolgenti e calde, disponibile a 35 euro, al Lord of Misrule, un mix solido di pepe nero, patchouli e vaniglia, a 13 euro. Oppure a quelle più mainstream, come la linea Eternity di Calvin Klein, sempre su Zalando a 36.89 euro.