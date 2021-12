Le feste di Natale si avvicinano e con loro arriva il tempo dello shopping. Come ogni anno, completare la lista dei regali da fare entro la vigilia sembra una missione impossibile ma con un po’ di impegno e qualche suggerimento mirato il traguardo non è poi così irraggiungibile. Dalle t-shirt ricamate alla gioielleria vintage, passando per i bucket hat, ecco 5 idee all’ultima moda da far trovare sotto l’albero alle fashion victim più incallite e alle ragazze più attente alle ultime tendenze, ma con un occhio al portafoglio.

Natale 2021: cinque idee regalo per donna con meno di 50 euro

1) Gioielleria vintage, un intramontabile evergreen

La rinnovata passione della moda per il vintage non ha coinvolto soltanto le collezioni dell’haute couture e del fast fashion ma anche il mondo degli accessori. In particolare, quello dei gioielli e della bigiotteria lavorata a mano. Accanto ai modelli più costosi, realizzati dai grandi brand, si sono fatte spazio alternative validissime che, soprattutto grazie ai social, sono riuscite a farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio e ad attirare un target sempre più eterogeneo. Orecchini placcati in oro, braccialetti colorati, delicate collanine e ciondoli curiosi, sul sito di Confetty 1981 ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche, a prezzi che vanno dai 18 ai 42 euro. Perfetti per un outfit casual o per un look più elegante, rappresentano un’idea facile da reperire (tanto nei negozi quanto su Internet) e un evergreen senza data di scadenza.

2) Ricami e sostenibilità formato t-shirt

Le t-shirt sono un capo passepartout che non può mancare in un guardaroba che si rispetti. Bianche, colorate, a fantasia, stanno davvero bene su tutto e completano alla perfezione qualsiasi abbinamento. Ecco perché, in vista dell’avvicinarsi delle festività natalizie, sono un must da prendere assolutamente in considerazione per un regalo alla mamma, alla fidanzata o alla migliore amica. Se si preferisce giocare sul sicuro, meglio optare per una versione a tinta unita. Se, invece, si vuole utilizzare la maglietta per lanciare un messaggio, sono diversi i modelli realizzati da sarte e stiliste con tessuti ecosostenibili e impreziosite da slogan simbolici o eleganti ricami. Niente paura: non occorrerà un rene per accaparrarsene una. Basterà fare un giro sullo shop online di marchi come Le Nereidi, dove è possibile richiederne una personalizzata a 42 euro. Per chi è alla ricerca di qualcosa di più ironico c’è l‘e-commerce di T-Shura con capi da 39 euro.

3) Il bucket hat, come le influencer più in vista del web

Tra le tendenze dell’ultimo anno, il bucket hat, il classico cappellino da pescatore, ha letteralmente monopolizzato i social. Griffe come Balenciaga e Supreme ne hanno lanciati in diverse tonalità e tessuti, conquistando top model come Bella Hadid e influencer come Chiara Ferragni. Ovviamente, anche catene e franchising non si sono sottratti al richiamo della moda, proponendone linee per l’estate e per l’inverno, in tessuto tecnico e in pelliccia. Sulle piste da sci o per una passeggiata in città, sono l’alleato perfetto per non cedere alle insidie delle rigide temperature invernali. Tra i più richiesti, spiccano quelli double face di Zara, disponibili al prezzo di 15.95 euro e quelli in ecopelle di Mango, al costo di 15.99 euro.

4) Il kit perfetto per un make up invidiabile

Tra borse, anelli, vestiti e magliette, è bene non dimenticare il make up. Un illuminante in gel, degli ombretti o un lucidalabbra potrebbero essere un pensiero carino per una collezionista seriale di trucchi o per chi, alle prime armi, inizia a muovere i passi in un mondo colorato ma non così semplice da capire. In profumeria si trovano proposte per qualsiasi fascia di prezzo ma per prodotti più curati (anche a livello di packaging) e meno mainstream, Instagram è il posto perfetto da cui partire. Tra le chicche da tenere in considerazione, sicuramente quelle di Espressoh: il blush in gel a 23 euro e la palette a 26 euro.

5) Fiocchi e scrunchies come se piovesse

Per le chiome indomabili, cosa c’è meglio di un fermacoda? Sulle cover delle riviste patinate e sulle passerelle, di recente, le maison hanno fatto sfoggiare alle loro modelle raffinati fiocchi in velluto e in raso o scrunchies morbidi come quelli indossati dalle protagoniste di Beverly Hills 90210. Bene, quei modelli potrebbero costare un po’ troppo ma perché non ficcare il naso negli e-commerce di Etsy o nei profili social dei giovani artigiani indipendenti per il surrogato perfetto? Sarebbero un cadeau utile, originale e decisamente inaspettato. Quelli di Un petit truc sur la tête, realizzati da Lorenzo Bises e messi in vendita sullo shop di Ambroeus Milano, sono l’ideale: gli elastici costano 15 euro, le barrette intorno a 25.