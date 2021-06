La cantante e attrice Hilary Duff è la protagonista di Nata per vincere, film in onda stasera 8 giugno su Paramount Network alle 21.10. Diretto da Sean McNamara e distribuito nelle sale nel 2004, racconta la storia di Terri Fletcher, giovane ragazza di Flagstaff che, dopo la morte del fratello, decide di trascorrere parte dell’estate in una scuola per giovani talenti a Los Angeles. All’insaputa del padre e grazie all’aiuto della madre e della zia, Terri intraprende un percorso per riconciliarsi con la musica dopo il grave lutto subito e, giorno dopo giorno, ritrova l’amore per il canto. Tra le quattro mura di quell’istituto, riscoprirà la bellezza dei sentimenti, la forza dell’amicizia e il valore del talento. Tra coincidenze inquietanti e flop al botteghino, ecco le cinque curiosità su Nata per vincere.

Cinque curiosità su Nata per vincere in onda stasera 8 giugno su Paramount Network

1. Nata per vincere: da christian movie a teen movie

Il film era stato originariamente concepito come un progetto di musica cristiana e Evan Rachel Wood avrebbe dovuto interpretare il ruolo della protagonista. Ma, a seguito di una serie di conflitti causati dalle decisioni prese per il resto del cast, l’attrice rifiutò e venne prontamente sostituita da Hilary Duff.

2. Nata per vincere: la colonna sonora firmata Hilary Duff

Le canzoni che compongono la colonna sonora di Nata per vincere fanno quasi tutte parte dell’album della cantante, uscito negli Stati Uniti una settimana prima del film. I pezzi più significativi (perché legati a scene chiave della trama) sono Someone’s watching over me, Jericho e Fly.

3. Nata per vincere: Hilary Duff idolo delle teenager

Più che per la trama in sé, il film Nata per vincere catturò l’attenzione del pubblico per la fama della protagonista principale. Negli anni 2000 Hilary Duff era un vero e proprio idolo per le ragazzine: dopo il debutto sul grande schermo nel 1999 con Scherzi del cuore e un ruolo nel capolavoro di Michel Gondry Human Nature, il ruolo nella miniserie televisiva Lizzie McGuire le regalò un successo che dura ancora oggi. Nonostante si sia allontanata dal cinema, continua a fare televisione: fino a qualche mese fa, era impegnata a vestire i panni di Kelsey Peters nella serie di successo Younger.

4. Nata per vincere: la citazione di Final Destination 2

Nella camera di Paul, il fratello di Terri, è possibile vedere, tra quelli appesi alle pareti, un grosso poster di Final Destination 2. Quella pellicola si apre con un incidente stradale, e proprio un incidente d’auto sarà la causa della morte del ragazzo.

5. Nata per vincere: un flop al botteghino

Ai box office Nata per vincere fu un vero e proprio flop, guadagnando nella prima settimana circa 4 milioni di dollari. L’accoglienza televisiva fu, sicuramente, più positiva: tra VHS, DVD e messa in onda su emittenti nazionali e internazionali, raccolse circa 14 milioni di dollari. Anche su Rotten Tomatoes e Metacritic la situazione non fu delle migliori: le recensioni positive si potevano contare sulle dita di una mano.