Nastri d’argento: di Bellocchio il film dell’anno, Sorrentino ne vince sei

A poche ore dalla consegna dei premi, sono stati rivelati i vincitori dei Nastri d’Argento 2022. A trionfare come Film dell’anno è stato il documentario Marx può aspettare, di Marco Bellocchio. Ma c’è spazio, come spesso è accaduto negli ultimi mesi, anche per una vittoria importante di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, eletto Miglior film 2022 con ben sei Nastri. E a trionfare è anche Mario Martone, che si aggiudica ben quattro Nastri con le opere Qui rido io e Nostalgia.

Nastri d’argento: Bellocchio, Martone e Sorrentino trionfano

Mentre Marco Bellocchio riceverà il premio come Film dell’anno grazie al documentare Marx può aspettare, Paolo Sorrentino ne ha conquistati sei. Per il suo È stata la mano di Dio, Miglior film 2022, riceveranno il Nastro anche le attrici Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri, poi Lorenzo Mieli, come miglior produttore insieme allo stesso regista. Trionfa anche Mario Martone, che si aggiudica il Nastro per la migliore regia e poi, insieme a Ippolita Di Majo, per la sceneggiatura di Qui rido io e Nostalgia. Quest’ultima opera permette a Pierfrancesco Favino e alla coppia Francesco Di Leva e Tommaso Ragno di vincere tra gli attori.

Tre Nastri a Freaks Out, premi per Miriam Leone e Laura Morante

Proseguendo, Freaks Out di Gabriele Mainetti vince tre Nastri d’argento per montaggio, costumi e sceneggiatura. Stesso numero per due commedie premiate in coppia, Come un gatto in tangenziale 2 – Ritorno a Coccia di morto e Corro da te, che vincono miglior commedia e la regia di Riccardo Milani e la produzione. Vince anche Miriam Leone, migliore attrice di commedia. Laura Morante, invece, si aggiudica il Nastro speciale per due anniversari: l’esordio sul set con Bertolucci, ormai poco più di quarant’anni fa, e il debutto alla regia nel 2012 con Ciliegine.

Nastri d’argento: c’è anche Drusilla Foer

Tra i tanti premi che saranno consegnati stasera, spiccano anche quelli per il cameo dell’anno. Il premio, precedentemente assegnato a personaggi del calibro di Adriano Panatta e Giuliano Sangiorgi, sarà assegnato a Drusilla Foer, interprete della nonna di Sempre più bello. Tra i premiati anche Francesco Scianna, Filippo Timi, Edoardo Leo, Vanessa Scalera, Silvio Orlando e Swamy Rotolo.