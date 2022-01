Un influencer in parlamento. Potrebbe accadere in Francia, alle Legislative del prossimo giugno. NasDas, nato a Saint-Jacques, quartiere malfamato di Perpignan, forte dei suoi 1,2 milioni di follower su Snapchat, si dice pronto a buttarsi in politica. Nasser Sari, questo il suo vero nome, è considerato un Robin Hood 2.0. A 25 anni è diventato il porta parola degli abitanti di questo fazzoletto di terra dei Pirenei orientali. Sui social filma i suoi vicini e gli amici. Il tutto senza filtri. Fiero di appartenere a Saint-Jacques, NasDas dà una mano ai concittadini distribuendo denaro e regali come accaduto per Natale quando ha donato videogiochi, telefoni e vestiti di marca. L’influencer stima di regalare circa l’80 per cento dei suoi guadagni. Le sue ambizioni però vanno oltre i social. Al Guardian recentemente ha confessato di avvertire una forte responsabilità sociale. Di qui l’idea di scendere in politica con un obiettivo: farsi eleggere all’Assemblea Nazionale e «mostrare all’intera Francia chi siamo».

Le voci della banlieue e della provincia

NasDas è il più noto snapchatter di Francia. E il fatto che sia nato a Saint-Jacques, borgo medievale dove il 60 per cento delle famiglie vive in povertà e la maggior parte degli abitanti ha origini arabe – lo stesso Nasdas ha origini algerine – o gitane, fa sì che la sua storia somigli a una favola. NasDas è una sorta di Khabi Lame d’Oltralpe. Postando scene di vita quotidiana, a volte veri e propri micro film sceneggiati, e grazie a un carisma indiscutibile è riuscito a imporsi sui social a suon di follower. È uno dei pochissimi influencer francesi a raccontare la banlieue, i quartieri popolari. E a snobbare la bella vita e le pose sexy. Con lui giusto Nordine Idri, un 17enne marsigliese che su YouTube ha raccontato la sua vita come sentinella degli spacciatori.

NasDas e l’eredità della madre

NasDas non solo racconta e riprende la quotidianità di Saint-Jaques ma, per esempio, cerca di arginare l’abbandono scolastico incoraggiando i ragazzini a riprendere gli studi. Oppure sostiene le imprese locali. Un impegno che sta portando i primi frutti. L’immagine del quartiere sta cambiando. Certo, la strada è lunga. «Il livello di violenza è ancora alto», ha ammesso il 25enne al Guardian. Questo senso di responsabilità NasDas lo ha ereditato dalla madre che ha cresciuto lui e i suoi quattro fratelli da sola dopo la morte del padre avvenuta quando Nasser aveva solo 10 anni. Mentre i suoi coetanei facevano i soldi con lo spaccio, lei lo ha protetto, lottando per tenerlo fuori da quei giri. E ora lui cerca di fare lo stesso con l’intero quartiere. E con un 17enne algerino che ha attraversato da solo il Mediterraneo per raggiungere Saint-Jacques e di cui NasDas ha chiesto di diventare tutore legale.

NasDas e la sfida al sindaco di Perpignan di Rassemblement National

l’influencer ha denunciato a più riprese la mala gestione del municipio di Perpignan, puntando il dito contro le varie amministrazioni. Dal 2020 nel mirino c’è così Louis Aliot, l’unico sindaco del Rassemblement National di una grande città. E NasDas ha gioco facile: lui magrebino non solo ha avuto successo ma sta cercando di risollevare un quartiere difficile e lo fa senza chiedere alcun aiuto. Non solo. A giugno cercherà di diventare uno dei quattro parlamentari dei Pirenei orientali. «Voglio rompere i cliché», dice. «Sono giovane, di colore, uno che osa. Voglio infastidire un po’ le persone. Per mostrare alla Francia chi siamo».