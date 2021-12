Nasce la Finalissima: Italia e Argentina si sfideranno l’1 giugno 2022

Nel 2022, precisamente il primo di giugno, debutterà una nuova competizione internazionale dedicata alle nazionali. Si chiama la Finalissima e vedrà di fronte le vincitrici di Europeo e Copa America. Saranno quindi Italia e Argentina a giocarsi la prima edizione della competizione, ideata da Uefa e Conmebol, le federazioni di Europa e Sud America. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi dopo la firma di un nuovo protocollo d’intesa che rinnova il sodalizio fino al 30 giugno 2028. Oltre alla Finalissima, il protocollo prevede l’apertura di un ufficio condiviso tra Uefa e Conmebol proprio a Londra, attivo già dall’inizio del 2022. Tra Italia e Argentina sarà la sedicesima sfida nella storia. Attualmente sono gli azzurri in vantaggio sugli argentini, con 6 vittorie contro le 5 degli avversari. 4, invece, i pareggi.

Uefa, Ceferin: «Non vediamo l’ora»

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il protocollo. «Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con Conmebol. Il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo protocollo d’intesa. C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come si è potuto testimoniare negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale. Con grande orgoglio rilanciamo un trofeo nazionale così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022. Vorrei ringraziare Alejandro Domínguez per il suo impegno dedicato a questo progetto e per il suo eccezionale lavoro alla guida del calcio sudamericano».

Conmebol, Dominguez: «Rapporto eccellente tra le istituzioni»

Che tra Uefa e Conmbol ci sia «un rapporto eccellente» lo conferma anche Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol. «Firmando questo rinnovo e l’ampliamento del nostro Memorandum of Understanding, stiamo gettando le basi affinché questa collaborazione fluente cresca e si sviluppi ulteriormente. Alla finale tra Argentina e Italia del 1° giugno 2022 a Londra, si aggiungeranno altri eventi sportivi di altissimo livello, come si addice alla tradizione del calcio sudamericano ed europeo. L’apertura della nostra sede congiunta ci permetterà di affrontare con agilità nuovi progetti e vigore a beneficio di milioni di fan nei nostri continenti e nel resto del mondo».