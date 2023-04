La Nasa annuncia i quattro astronauti che andranno sulla Luna: chi sono

La notizia è stata pubblicata sul sito della NASA: insieme alla Canadian Space Agency (CSA), l’agenzia governativa americana ha annunciato i nomi dei quattro astronauti che andranno sulla Luna a bordo di Artemis II. Si tratta della prima missione per stabilire una presenza a lungo termine sul satellite, utile sia per la scienza che per fini esplorativi. I nomi dei membri dell’equipaggio sono stati diffusi durante un evento a Ellington Field vicino al Johnson Space Center della NASA a Houston.

I nomi dei quattro astronauti che andranno sulla Luna

L’amministratore della NASA Bill Nelson non ha nascosto l’entusiasmo per la missione: «L’equipaggio di Artemis II rappresenta migliaia di persone che lavorano instancabilmente per portarci alle stelle. Questo è il loro equipaggio, questo è il nostro equipaggio, questo è l’equipaggio dell’umanità. Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch, e l’astronauta del CSA Jeremy Hansen hanno ognuno la propria storia, ma, insieme, rappresentano il nostro credo: E pluribus unum – tra tanti, uno. Insieme, stiamo inaugurando una nuova era di esplorazione per una nuova generazione di velisti stellari e sognatori: la Generazione Artemis».

Il comandante G. Reid Wiseman

G. Reid Wiseman, che sarà il comandante, ha prestato servizio come ingegnere di volo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la spedizione 41. Durante la missione di 165 giorni, Wiseman e i suoi compagni di equipaggio hanno trascorso centinaia di ore conducendo preziose ricerche scientifiche in aree come fisiologia umana, medicina, scienze fisiche, scienze della Terra e astrofisica, completando un record di 82 ore di ricerca in una sola settimana. Wiseman ha anche promosso una forte presenza sui social media durante la sua missione condividendo foto, tweet personali e brevi video sulla vita a bordo della stazione. Recentemente è stato capo dell’ufficio astronauti.

Il pilota Victor Glover Jr.

Victor Glover Jr., nella veste di pilota, è stato selezionato come astronauta nel 2013 mentre prestava servizio come membro legislativo del Senato degli Stati Uniti. Di recente ha servito come pilota e secondo in comando sulla Crew Dragon di SpaceX Crew-1, denominata Resilience, che è atterrata il 2 maggio 2021. Ha ricoperto il ruolo di ingegnere di volo sulla Stazione Spaziale Internazionale per Expedition 64.

Christina Hammock Koch e Jeremy Hansen

L’altra componente della squadra come prima specialista di missione sarà Christina Hammock Koch, selezionata come astronauta della NASA nel 2013. Ingegnere di volo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per Expedition 59, 60 e 61, ha stabilito un record per il volo spaziale singolo più lungo per una donna con un totale di 328 giorni nello spazio. Ha inoltre partecipato alle prime passeggiate spaziali tutte al femminile.

Il secondo specialista di missione Jeremy Hansen diventerà il primo canadese ad avventurarsi sulla Luna. Dopo il diploma all’Astronaut Candidate Training, ha iniziato a lavorare al Mission Control Center e nel 2013 ha partecipato al programma CAVES dell’Agenzia spaziale europea in Sardegna, durante il quale ha vissuto sottoterra per sei giorni. Ha il privilegio di ispirare i giovani canadesi pilotando lo storico jet Hawk One F-86 Sabre.