Nasa, primo rapporto sugli Ufo: i 5 punti chiave in attesa dei dati

In estate, la Nasa pubblicherà l’atteso studio sui fenomeni anomali non identificati (Uap) e sugli Ufo. Si tratta, come hanno precisato gli esperti, di avvistamenti di velivoli, oggetti e di fenomeni naturali che non trovano un’apparente spiegazione scientifica. In attesa dei dati ufficiali, l’agenzia spaziale ha tenuto ieri una prima conferenza pubblica, in cui ha anticipato alcuni dettagli sulla ricerca. Le autorità stanno esaminando circa 800 misteriosi avvistamenti catalogati nel corso di decenni, alcuni dei quali realmente inspiegabili. Si è parlato anche di trasparenza e di odio online oltre che di privacy dei cittadini. Ecco i cinque punti salienti del meeting riportati dalla Bbc.

NOW: We're holding a public meeting of our independent study team for categorizing and evaluating data of unidentified anomalous phenomena, or UAP. More info on today's meeting: https://t.co/PqCrIB5U7s https://t.co/F5hawerKFw — NASA (@NASA) May 31, 2023

La Nasa fra veri fenomeni inspiegabili e trasparenza, i 5 punti chiave

1. Circa il 5 per cento degli avvistamenti è davvero inspiegabile

«Riceviamo fino a 100 nuove segnalazioni ogni mese», ha dichiarato Sean Kirkpatrick, direttore dell’All-domain Anomaly Resolution Office del Dipartimento della Difesa. Sebbene gran parte di esse poi risultino infondate, una piccola percentuale mette in difficoltà gli stessi scienziati. «Fra il 2 e il 5 per cento di tutti i fenomeni nel database sono ancora impossibili da spiegare», ha proseguito l’esperto. Kirkpatrick ha quindi mostrato alcuni video ripresi da aerei militari oppure amatoriali, più o meno attendibili. Ha poi citato un rapporto del Pentagono risalente al 2021, i cui 144 avvistamenti sono ancora privi di spiegazione scientifica. Gli stessi funzionari della Nasa non escludono possa trattarsi di oggetti alieni.

2. Le indagini sono fortemente limitate dal rispetto della privacy

Per quanto attiva su tutto il territorio, la Nasa non può effettuare tutte le misurazioni che vorrebbe. Tante analisi infatti violerebbero la privacy dei cittadini americani, le cui abitazioni finirebbero gioco forza nel mirino degli apparecchi scientifici dell’agenzia. «Possediamo il più grande apparato al mondo e possiamo puntarlo dove vogliamo», ha dichiarato Kirkpatrick in conferenza. «Molte persone però non amano che il loro cortile venga spiato dallo spazio».

3. Microonde e illusioni ottiche, i più grandi abbagli della Nasa

I dati relativi agli Ufo sono spesso difficili da interpretare e possono portare a gaffe e abbagli incredibili. David Spergel, presidente del team di ricerca della Nasa, ha presentato durante la conferenza una situazione verificatasi in Australia. «Avevamo una struttura davvero strana che non riuscivamo a capire», ha ricordato l’esperto. «Poi abbiamo visto un folto gruppo di persone raggrupparsi all’ora di pranzo e abbiamo scoperto si trattava di un forno a microonde». Scott Kelly, ex astronauta e pilota con decenni di esperienza, ha invece scambiato un pallone aerostatico con l’aspetto di Bart Simpson per un potenziale Ufo. «Ero convinto fosse alieno».

4. Molti ricercatori subiscono odio e molestie online per i loro studi

La Nasa ha sottolineato anche la difficoltà nel reperire informazioni attendibili. Sempre meno scienziati infatti segnalano avvistamenti, per timore di finire nel mirino degli hater online. «Speriamo di eliminare quella stigmatizzazione che si è creata sul web», ha proseguito Spergel. «Servono dati di alta qualità per avere un quadro perfetto». Alcuni esperti hanno subito insulti e persino molestie per aver pubblicato ricerche e analisi sugli Ufo. «Questi utenti rappresentano un forte ostacolo per il processo scientifico».

5. La Nasa punta ad inaugurare un’epoca di maggiore trasparenza

Per anni, la Nasa ha regolarmente sfatato i miti sugli Ufo, bollandoli come fake news e invenzioni di persone alla ricerca di audience. Lo studio atteso per l’estate intende invertire la tendenza, portando l’agenzia verso un approccio del tutto rinnovato. «Intendiamo agire in piena trasparenza», ha confermato l’esperto Dan Evans. «Il fatto di tenere questa conferenza pubblica lo conferma».