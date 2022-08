Nasa, per la missione Artemis anche una donna: Cristoforetti tra le candidate

La missione spaziale della Nasa chiamata Artemis 1 partirà a breve e molti attendono con ansia le novità di questa spedizione. Inoltre, per un posto nell’equipaggio si candida anche una donna, vale a dire la nostra Samantha Cristoforetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

La missione Artemis 1 e il suo scopo

Sta per partire il lancio di Artemis 1, la prima missione del programma spaziale che ha l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna come è successo in passato. In vista dell’inizio del conto alla rovescia dal Kennedy Space Center, in Florida, sono iniziate le procedure per la chiusura della capsula Orion, integrata in cima al gigantesco razzo SLS (Space Launch System) di una lunghezza 98 metri. Il lancio è confermato per lunedì 29 agosto alle 14:33 ora italiana.

Come asserito dagli esperti in questo campo, l’obiettivo è far sbarcare «la prima donna e il prossimo uomo» sul satellite naturale della Terra entro il 2025. Sulla navetta Orion sono già stati installati gli esperimenti per la misura delle radiazioni e una serie di manichini prova per capire le sollecitazioni che subiranno gli astronauti delle prossime missioni. In poche parole, tutto sembra pronto per il ritorno dell’uomo sulla Luna.

I membri candidati per la missione

Josef Aschbacher, il direttore dell’Agenzia ESA, ha commentato il lancio di questa missione dicendo: «È un momento storico perché l’Europa con l’Esa è parte di questa nuova straordinaria missione». Il direttore dell’Agenzia, ha speso anche delle parole per le missioni Apollo: «Sono state un potente motore dal punto di vista economico e tecnologico ma hanno anche reso gli Usa leader a livello globale».

Il corpo astronauti Esa attualmente è composto da due italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, due tedeschi, Alexander Gerst e Matthias Maurer, il danese Andreas Mogensen, l’inglese Timothy Peake e il francese Thomas Pesquet. L’Esa, l’agenzia spaziale europea, parteciperà alla missione Artemis 1 con tre astronauti: saranno selezionati fra i sette della classe di cui fa parte anche Samantha Cristoforetti, ora impegnata sulla Stazione Spaziale Internazionale con la missione Minerva. L’astronauta italiana è perciò fra le potenziali candidate e potrebbe diventare la prima donna europea a mettere piede sulla Luna.