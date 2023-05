Napoli, vigile aggredito con una spranga da un senzatetto gli spara e lo ferisce

Una mattinata di violenza a Napoli, dove un un vigile urbano ha sparato ad un senzatetto reo di averlo aggredito. Ecco tutto quello che è accaduto in base alla ricostruzione dei fatti riportata dalle testate locali.

Vigile aggredito da un senzatetto a Napoli

Pare che a dare il via al battibecco sia stato un senza fissa dimora che ha iniziato ad aggredire con veemenza l’agente di polizia locale che gli aveva chiesto di alzarsi. Il senzatetto avrebbe infatti dovuto lasciare il porticato intorno alla cattedrale che stava occupando da diverse ore insieme ad altri clochard e dove aveva anche passato la notte.

Lo scontro tra i due è avvenuto intorno alle ore 8 di questa mattina, 23 maggio. Sembra che il poliziotto stesse effettuando un controllo sul cittadino di origini africane che, sentitosi attaccato, ha reagito di conseguenza. Il clochard ha così colpito con una spranga di ferro il poliziotto che l’aveva infastidito. Quest’ultimo, per proteggersi, ha dovuto estrarre dalla fondina la sua pistola, sparando all’individuo alcuni colpi che l’hanno ferito ad una gamba. Né l’agente delle forze dell’ordine né il clochard sono in pericolo di vita, anche se il secondo ha concretamente rischiato di essere linciato dalla folla presente.

La nota delle autorità locali

Il poliziotto coinvolto nel tafferuglio è finito all’ospedale con un trauma cranico, un occhio sinistro tumefatto e fratture alla clavicola e al braccio sinistro. Nel frattempo, la Questura di Napoli ha diramato la seguente nota: «Nei pressi del Duomo di Napoli un agente della Polizia Locale, nel tentativo di fare spostare un clochard, è stato aggredito dallo stesso con una spranga, ed ha riportato una ferita alla testa; l’agente della Polizia Locale ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo il clochard ad una gamba. Per le ferite riportate l’agente è stato trasportato all’Ospedale del Mare, mentre il clochard presso il Vecchio Pellegrini (non in pericolo di vita)».