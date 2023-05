Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni

Nella tarda serata di ieri, a Napoli, ci sono stati degli spari davanti ad un bar nel quartiere Sant’Anastasia. Almeno 10 i colpi esplosi da una pistola, che hanno colpito in modo grave una bambina e lievemente i suoi genitori.

Spari contro un bar a Napoli

La famiglia si trovava davanti ad un locale in Piazza Cattaneo quando è avvenuta la sparatoria. La prima ad essere colpita in modo grave è stata la piccola di 10 anni, che è stata ferita dal proiettile alla testa. Il padre di 43 anni è stato ferito lievemente alla mano mentre la madre, 35 anni, all’addome. La bimba è arrivata in condizioni critiche all’Ospedale Santobono di Napoli, ma i medici sono riusciti a salvarla e ora si trova ricoverata in attesa di un intervento chirurgico. Il suo quadro clinico resta grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I genitori, invece, sono stati entrambi trasferiti in ambulanza all’Ospedale Cardarelli e le loro condizioni non sono preoccupanti. Oltre ai soccorsi, sul luogo della sparatoria sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che stanno indagando sull’accaduto.

Le possibili cause

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e attribuire eventuali responsabilità. Sono stati effettuati dei rilievi e i militari stanno interrogando i testimoni presenti sulla scena. Al vaglio anche le telecamere della zona, che potrebbero aver registrato l’accaduto. Finora l’ipotesi che va per la maggiore è che la famiglia, residente a Volla (Napoli), non sia stata il vero obiettivo della sparatoria. I colpi di proiettile sarebbero stati esplosi dopo una lite scatenatasi vicino al bar tra alcuni avventori nei negozi e i tre sarebbero stati colpiti accidentalmente dalle pallottole. Rimane da capire se i colpi di pistola siano stati sparati ad altezza uomo o se padre, madre e figlia siano stati raggiunti da schegge o da proiettili di rimbalzo.