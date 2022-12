Napoli, ruota panoramica al Molo Angioino: al via l’installazione

Per le feste natalizie il comune di Napoli promuove un’attrazione per la città che verrà installata al più presto al Molo Angioino: una fantastica ruota panoramica. Si tratta di un’attrazione imponente, alta 55 metri che permetterà ai cittadini di godersi il panorama del golfo napoletano. La ruota panoramica resterà installata per 2 mesi cioè fino alla data del 28 febbraio 2023.

Dove verrà installata e quanto sarà grande la nuova ruota panoramica di Napoli

La novità per la città di Napoli, promossa dal comune e dal sindaco, per le festività natalizie sarà una ruota panoramica installata sul lungomare. Secondo le informazioni, sarà una delle più grandi ruote panoramiche di tutta Europa, un’opera di grandi dimensioni, un vero e proprio colosso. Il progetto si chiama Ferris Wheel 45, sarà installata presso la Stazione Marittima nel porto di Napoli nell’area denominata O del Molo Angioino, accessibile attraverso la Piazza Municipio all’altezza di Via Cristoforo Colombo. Un’opera mastodontica, con un’altezza che supererà di poco i 55 metri.

Questo progetto è stato paragonato a quello del London Eye, la ruota panoramica più famosa al mondo che si trova a Londra e che fino a poco tempo fa era anche la ruota panoramica più alta del globo. Ad ogni modo, l’installazione nella città di Napoli non sarà stabile come l’attrazione di Londra ma durerà appena due mesi, fino al 28 febbraio 2023. Un’occasione unica per ammirare dall’alto il panorama del golfo con il Vesuvio, Ischia e Capri sullo sfondo.

Come cambierà la viabilità in città

In molti sanno che la città di Napoli ha problemi di viabilità. Tuttavia, questa volta il comune ha giocato d’anticipo. Per consentire l’assemblaggio e l’installazione della ruota panoramica sarà sospesa l’area di sosta dei BUS e degli NCC per il trasporto passeggeri, situato proprio nell’area occupata del porto.

Inoltre sarà vietato l’accesso e la sosta di persone e veicoli nell’area del molo Angioino.